17 березня 2026, 15:58

Японія та Південна Корея інвестують $900 млрд у США в обмін на стабільні мита

Японія та Південна Корея готуються реалізувати масштабні інвестиційні зобов'язання перед США на загальну суму $900 млрд. Це стало результатом домовленостей з президентом Дональдом Трампом, який минулого року погодився обмежити мита для цих країн на рівні 15% в обмін на колосальні вливання в американську економіку. Про це повідомляє Bloomberg.

Японія та Південна Корея інвестують $900 млрд у США в обмін на стабільні мита
Незважаючи на те, що багато аспектів торговельної політики Трампа залишаються невизначеними, Токіо та Сеул уже роблять перші практичні кроки.

Японія: $550 млрд на енергетику та мінерали

Японія оголосила про перший пакет проєктів напередодні візиту прем'єр-міністерки Санае Такаїті до Вашингтона 19 березня.

Уряд Японії надасть до $550 млрд через державні інституції (JBIC та NEXI) у вигляді інвестицій, позик та гарантій. Перший транш у $36 млрд спрямують у нафтогазовий сектор та видобуток критично важливих мінералів. Найбільший проєкт — завод природного газу в Огайо вартістю $33 млрд, який Трамп назвав «найбільшим в історії».

Наступними кандидатами на інвестиції є ядерні реактори нового покоління. Прибутки від проєктів ділитимуться у пропорції 90:10 на користь США після повернення основного боргу та відсотків. Усі інвестиції мають бути здійснені до 19 січня 2029 року.

Південна Корея: $350 млрд та акцент на суднобудуванні

Парламент Південної Кореї у березні схвалив необхідне законодавство після попередження Трампа, що мита можуть підскочити до 25% у разі зволікання. $150 млрд підуть у суднобудування США, а решта $200 млрд — у проєкти енергетики (газ та атомна енергетика).

Річний ліміт інвестицій обмежений $20 млрд, щоб не дестабілізувати національну валюту (вону). Також Корея виборола право реалізовувати лише комерційно вигідні проєкти з гарантованим грошовим потоком.

Чому це важливо?

Обидві країни критично залежать від США у питаннях безпеки, тому вони не можуть ігнорувати вимоги Вашингтона, особливо з огляду на їхній величезний профіцит у торгівлі зі Штатами ($47 млрд у Японії та $49,5 млрд у Кореї за 2025 рік).

Економічний тиск:

  • Для Японії ці зобов'язання становлять близько 15% ВВП.
  • Для Південної Кореї навантаження значно вище — майже 20% ВВП та близько 80% усіх золотовалютних резервів країни.

Економісти побоюються, що такий масовий відтік капіталу в США може послабити промислову активність всередині самих азійських країн, оскільки компанії будуть змушені розширювати виробництво в Америці замість внутрішніх проєктів.

Ситуація ускладнилася 20 лютого 2026 року, коли Верховний суд США скасував частину механізму «взаємних» мит Трампа. Тепер Білий дім планує використати альтернативні інструменти, зокрема Статтю 301 Закону про торгівлю 1974 року, щоб продовжувати тиск на країни з великим торговим профіцитом.

Наразі в США діє тимчасове глобальне мито на імпорт у розмірі 10%, яке Трамп погрожує підняти до 15%. Японія та Корея сподіваються, що їхні інвестиційні мільярди стануть надійним імунітетом проти подальшого посилення торговельної війни.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
