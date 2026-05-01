Гривня зміцнюється: чи вдалий зараз час, щоб купити долар

Цього тижня спрацювали практично всі можливі тригери для світових ринків. Але попри це гривня не тільки не продовжила падіння, а й істотно зміцнилася. Що буде з курсом у вихідні та наскільки це вдалий момент для купівлі валюти, розповідає «Мінфін».

Ключовим фактором для світових ринків є продовження війни та взаємних погроз США та Ірану на Близькому Сході. Періодичні «незрозумілі» переговори сторін продовжують лякати світових інвесторів своєю непередбачуваністю і перебувають у патовій ситуації. У підсумку, Ормузька протока залишається фактично практично непрохідною для більшості суден, що призводить до стрибків ціни на нафту і загрожує світу глобальною економічною рецесією. А війська США продовжують концентруватися в безпосередній близькості від Ірану. І це робить загрозу наземного вторгнення американських військ на іранську територію все більш реальною, а ціни на нафту — повністю залежними від геополітики.

Засідання ФРС США та ЄЦБ щодо процентних ставок. В умовах загрози світової рецесії та посилення інфляційних процесів через високі ціни на енергоносії — ФРС США 29 квітня та ЄЦБ 30 квітня вирішили залишити свої процентні ставки на тому ж рівні. Федрезерв — у межах 3,5%-3,75% річних, а ЄЦБ — у межах ставки за основними операціями рефінансування 2,15% річних, ставки за депозитами 2% річних і ставки за маржинальними кредитами 2,4% річних.

Поєднання, отже, стресового для ринків періоду рішень щодо процентних ставок ФРС та ЄЦБ, швидка заміна голови ФРС Джерома Пауелла на більш слухняного Дональду Трампу Кевіна Уорша, збереження високих цін на енергоносії та дедалі складніша ситуація в геополітиці — безпосередньо позначилися на поведінці пари євро/долар та ціні золота.

Втім, якщо поглянути на масштаби «подразників» і реальні коливання курсу євро/долар у межах лише до 1 цента на євро, то можна сказати, що фінансовий світ поки що відбувся легким переляком.

А ось світовий виробничий сектор повністю став заручником геополітичної ситуації. І це дуже небезпечна тенденція, оскільки завжди імпульсивна і малопрогнозована геополітика може зруйнувати будь-які, навіть найправильніші економічні розрахунки.

Що відбувається в Україні

У цей період глобальної невизначеності 30 квітня Нацбанк також ухвалив рішення щодо облікової ставки та грошово-кредитної політики. З огляду на зростання інфляційних процесів (особливо в частині промислової інфляції) та продовження війни РФ проти України — НБУ все ж зберіг облікову ставку на рівні 15% річних, хоча це й спірне рішення. Але Нацбанк знову натякнув, що за умови продовження подібної ситуації він готовий підвищувати облікову ставку вже найближчим часом.

Валютний ринок поки що на це відреагував досить мляво і без особливих потрясінь. Але потрібно розуміти, що інфляційна пружина (особливо у виробничому секторі) у поєднанні зі зростаючими військовими витратами та проблемами на ринку праці не може постійно лише стискатися. І з урахуванням продовження війни це може стати додатковим фактором для девальвації гривні.

Щоправда, позитивна новина про виділення Україні Євросоюзом кредиту на загальну суму 90 млрд євро — підстрахує уряд, Мінфін, Нацбанк і, зрештою, національну валюту від значної девальвації. Але у фарватері середньорічного курсу долара, закладеного в бюджет 2026 року на рівні 45,7 грн/$ — найімовірніше, сценарій поведінки валютного ринку до кінця цього року так і буде працювати.

На тлі цих світових і внутрішньоукраїнських подій за період з 27 квітня по 1 травня безготівковий долар на міжбанку подешевшав майже на 15 копійок з рівня 44,01/44,06 гривень до позначки 43,885/43,915 гривень. А євро на торгах подешевшав майже на 4 копійки — з ранкових котирувань понеділка, 27 квітня, 51,6281 / 51,6779 гривень до 51,6219 / 51,6396 наприкінці п'ятничної сесії 1 травня.

Готівковий ринок реагував на події на міжбанку, але без особливих потрясінь.

Увечері 1 травня обмінні пункти фінансових компаній продавали готівковий долар у межах 43,75−44,20 гривень, а євро — у межах 51,70−52 гривень.

До безперечного позитиву для нашого валютного ринку варто віднести й поведінку громадян. Українці вже заспокоїлися щодо масового скуповування валюти після недавніх стрибків курсу долара та євро, що стало менше «тиснути» на всі сегменти валютного ринку.

У такій ситуації для власників обмінних пунктів цими вихідними курсові ризики є досить мінімальними, що дозволить фінансистам працювати у форматі «з обороту» і навіть із деяким звуженням спреду як щодо долара, так і щодо євро. Спред по долару в більшості обмінників буде в межах 15−25 копійок, а по євро — в межах 20−30 копійок. Тільки най«жадібніші» мережі обмінників, що працюють у точках, де потреба у гривні у громадян максимальна (ТРЦ, великі супермаркети, вокзали тощо), продовжать практику виставлення спреду до 1 гривні як щодо американської, так і щодо європейської валюти.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 2−3 травня

Курс готівкового долара в більшості обмінних пунктів фінансових компаній, а також у касах банків, що працюють цими вихідними, перебуватиме в межах коридору: купівля від 43,50 до 43,70 гривень та продаж від 43,75 до 44,20 гривень.

А курс готівкового євро в ці суботу та неділю буде в межах коридору: купівля від 51,20 до 51,50 гривень і продаж від 51,65 до 52 гривень.