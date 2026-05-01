Нафта продовжує дорожчати: за тиждень Brent додав 5,7%, WTI — 11,7%

У п'ятницю, 1 травня, ціни на нафту продовжили зростання, оскільки дипломатичні зусилля щодо припинення війни з Іраном зайшли у глухий кут. Тегеран продовжує блокувати Ормузьку протоку, тоді як ВМС США блокують експорт іранської нафти. Про це повідомляє Reuters.

Динаміка цін та тижневі рекорди

Станом на 11:08 вартість нафти продемонструвала наступні показники:

Brent: липневі ф'ючерси зросли на $0,89 (0,8%) — до $111,29 за барель. За підсумками тижня еталонна марка може зафіксувати зростання на 5,7%.

WTI: ціна піднялася на $0,37 (0,4%) — до $105,44. За тиждень цей показник зріс на 11,7%.

Червневий контракт Brent перед експірацією у четвер сягав $126,41, що є найвищим рівнем з березня 2022 року.

Ціни на енергоносії стабільно зростають з кінця лютого, коли США та Ізраїль атакували Іран. Це призвело до закриття Ормузької протоки, через яку проходить п'ята частина світових поставок нафти та зрідженого газу.

Ситуація залишається нестабільною попри перемир'я, що триває з 8 квітня. Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї назвав нереалістичними очікування швидких результатів переговорів зі США. Представник Корпусу вартових ісламської революції попередив про «довгі та болючі удари» по позиціях США у разі відновлення атак на Іран.

За інформацією джерел Reuters, Дональд Трамп планував ознайомитися з проєктами нових військових ударів по Ірану, які мають стати інструментом тиску для відновлення переговорного процесу.

Радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш заявив, що жодним одностороннім домовленостям з Іраном щодо свободи судноплавства не можна довіряти після його «віроломної агресії» проти сусідів.