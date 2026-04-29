Чому вихід ОАЕ з ОПЕК не «заллє ринок» нафтою — думка

Рішення Об'єднаних Арабських Еміратів вийти з картелю ОПЕК не має на меті обвал світових цін на нафту шляхом різкого збільшення видобутку. Натомість цей крок є ретельно відкаліброваною фінансовою стратегією, де додаткові доходи від продажу енергоносіїв будуть спрямовані на масштабну розбудову глобальної інфраструктури штучного інтелекту (ШІ). Про це у своїй аналітичній колонці у соцмережі X повідомляє незалежний експерт та автор книги «Сходження починається» (The Ascent Begins) Шанака Анслем Перера.

Фізичні обмеження експорту та математика трубопроводів

Поширений в інфопросторі наратив про те, що Абу-Дабі «заллє ринок» нафтою, спростовується логістичними та інфраструктурними можливостями країни. Єдиний маршрут ОАЕ, що оминає Ормузьку протоку — нафтопровід Хабшан-Фуджейра (ADCOP) — має базову пропускну здатність 1,5 млн барелів на добу з можливістю короткочасного збільшення до 1,8 млн барелів. Ці ліміти офіційно підтверджуються профільними моніторинговими агенціями Lloyd's List та Energy Intelligence.

Станом на березень 2026 року, на тлі фактичного призупинення дії квот ОПЕК та колапсу транзиту через Ормузьку протоку внаслідок силових дій Ірану, завантаженість цього нафтопроводу сягала 71% (згідно з даними CNBC та Argus). Це залишає резерв пропускної здатності на рівні лише 440 тисяч барелів на добу. Будівництво другого трубопроводу від Джебель Данна до Фуджейри, який мав би додати ще 1,5 млн барелів транзитних потужностей, досі перебуває на стадії до прийняття остаточного інвестиційного рішення (FID). За даними Energy Intelligence, планування цього об'єкта датоване ще жовтнем 2024 року з орієнтовним запуском у 2026−2027 роках, проте фізичних будівельних робіт не розпочато, а графік так і не був офіційно підтверджений.

Відповідно, у 2026 році ОАЕ фізично здатні додати на світовий ринок лише 400−700 тисяч барелів на добу додатково, попри те, що державна корпорація ADNOC задекларувала цільовий показник стабільного видобутку на рівні 5 млн барелів. Головним обмежувачем є інфраструктура («сталь у землі»), а не дисципліна ОПЕК.

Уникнення цінової війни з Саудівською Аравією

Експерт наголошує, що саме ці ліміти пропускної здатності роблять вихід ОАЕ з картелю комерційно безпечним. Якби Емірати мали змогу миттєво вивести на ринок додаткові 2 млн барелів на добу, такий крок сприймався б як пряме оголошення цінової війни. У такому сценарії Саудівська Аравія використала б власні резервні потужності, які оцінюються у 2−3 млн барелів на добу. Наслідком став би обвал котирувань еталонної марки Brent нижче позначки 80 доларів за барель, що зруйнувало б дохідну базу як самої ADNOC, так і інших гравців.

Час виходу з ОПЕК обрано ідеально: обмеження трубопроводу до Фуджейри фіксують зростання видобутку саме на тому рівні, який необхідний для монетизації вільної потужності, але є недостатнім для того, щоб спровокувати агресивну відповідь Ер-Ріяда.

Штучний інтелект як нова нафта: капіталізація технологій

Головна теза Перери полягає в тому, що вихід з ОПЕК взагалі не стосується нафтового ринку. Це інструмент фінансування безпрецедентного технологічного стрибка. Державні інвестиційні компанії Абу-Дабі консолідували гігантські обсяги капіталу: активи під управлінням Mubadala становлять близько 385 млрд доларів, ADQ володіє ще 240 млрд доларів, а суверенний фонд ADIA контролює близько 1 трлн доларів.

Нещодавно створений інвестиційний фонд MGX (виділений зі структури Mubadala та ADQ) вже здійснив найбільші в історії державні вливання в ШІ-інфраструктуру. Йдеться про масштабний проєкт Stargate спільно з OpenAI, Oracle та SoftBank, а також придбання компанії Aligned Data Centers за 40 млрд доларів. Крім того, Глобальне партнерство з розвитку ШІ-інфраструктури, укладене з BlackRock та Microsoft, ще до квітня перетнуло межу у 100 млрд доларів залученого капіталу.

Зняття квотних обмежень дозволяє державній нафтовій компанії ADNOC продавати кожен додатковий маргінальний барель за повною ринковою вартістю. Цей додатковий грошовий потік безпосередньо фінансує розгортання проєктів MGX, першу фазу Stargate, партнерства у сфері напівпровідників та рідкісноземельних металів, а також розширення мережі центрів обробки даних (ЦОД).

«Абу-Дабі створює суверенну базу капіталу для розбудови інфраструктури штучного інтелекту так само, як Ер-Ріяд створив базу капіталу для системи розрахунків за нафту після нафтодоларової угоди 1974 року. Архітектура та ж сама. Товар — новий», — пояснює аналітик.

Аналітик підкреслює, що його теза може бути спростована лише у двох випадках: якщо ОАЕ раптово пришвидшать фінансування та будівництво другого трубопроводу на 3 млн барелів (що матиме сенс лише для демпінгу), або якщо Саудівська Аравія все ж таки розпочне превентивну цінову війну у стилі 2020 року.