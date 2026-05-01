Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
1 травня 2026, 13:34

Махінації на сотні мільйонів: Коломойському оголосили нову підозру

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора висунули чергову підозру бізнесмену Ігорю Коломойському. Його звинувачують в організації фінансової схеми, що дозволила незаконно заволодіти коштами Приватбанку на суму понад 100 млн гривень. СБУ не назвала ім'я бізнесмена, якому оголосили підозру, однак, за даними джерел РБК-Україна, йдеться про Коломойського.

Махінації на сотні мільйонів: Коломойському оголосили нову підозру
Фото: Ігор Коломойський

Деталі корупційної схеми

За версією слідства, події розгорталися у 2014 році. Механізм виведення грошей виглядав наступним чином. Підконтрольні бізнесмену компанії отримували банківські позики без реальної господарської мети та належної застави.

Кредитні ресурси проходили через ланцюг посередників — юридичних та фізичних осіб, що створювало ілюзію законних фінансових операцій. Зрештою активи опинялися на особистих рахунках організаторів. Зокрема, у грудні 2014 року на рахунок підозрюваного надійшли сотні мільйонів гривень від однієї з підконтрольних фірм під виглядом виконання договорів.

Юридичні наслідки

Наразі доведено завдання збитків банку на суму понад 100 млн гривень, проте остаточний розмір втрат ще уточнюється.

Слідство вважає, що до схеми могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.

Колишньому власнику фінустанови повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо

Коломойський фігує у кількох кримінальних справах.

«Мінфін» писав, що Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов не сплатили Приватбанку понад $3 млрд. Банк стягуватиме кошти примусово.

Раніше Коломойський програв справу у Верховному Суді про оскарження націоналізації Приватбанку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
1 травня 2026, 14:01
Навколо «вови» стискається коло!
