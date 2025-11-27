Коломойський та Боголюбов не сплатили Привату понад $3 млрд. Банк стягуватиме примусово

24 листопада 2025 року сплив строк, визначений Високим судом Англії, для добровільного виконання рішення від 10 листопада 2025 року. Згідно з цим рішенням, Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов зобов’язані сплатити Приватбнку понад $3 мільярди для відшкодування збитків та відсотків, нарахованих до винесення рішення. Про це йдеться у повідомленні банку.

Примусове стягування

Станом на сьогодні відповідачі не здійснили жодних виплат на відшкодування збитків Приватбанку, визначених судовим рішенням.

Зважаючи на те, що клопотання про загальне зупинення виконання рішення було відхилено судом, рішення підлягає негайному примусовому виконанню.

Рішення Високого суду Англії може бути виконане не лише у Великій Британії, але й в інших юрисдикціях згідно з відповідним національним законодавством країн. Банк готується розпочати процедури визнання та виконання цього рішення у низці юрисдикцій поза межами Великої Британії, в тому числі й в Україні, де відповідачі володіють активами.

Банк має досвід і ресурси, необхідні для використання всіх доступних юридичних механізмів примусового виконання — незалежно від складності структури володіння активами.

Примусове виконання буде досить тривалим і складним процесом. ПриватБанк і надалі вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення виконання рішення суду в повному обсязі — у тому числі через механізми транскордонного стягнення. Банк підтверджує свою рішучість домогтися справедливості та відшкодування завданих збитків, в інтересах клієнтів, акціонера та всіх громадян України.

Передісторія

Коломойський та Боголюбов звертались до суду з проханням надати дозвіл на апеляцію винесеного рішення та зупинити його виконання до розгляду такої апеляції.

Однак обидва клопотання були відхилені судом.

Таким чином, усі вищезазначені суми мають бути сплачені до 24 листопада 2025 року, а у разі несплати до цієї дати, в подальшому на них нараховуватимуться проценти.

Якщо ці суми не будуть сплачені добровільно, Приватбанк невідкладно розпочне процес стягнення та добиватиметься примусового виконання рішення суду за рахунок активів колишніх власників, щоб отримати компенсацію для Банку та, відповідно, для його акціонера- Уряду України.

Активи колишніх власників перебувають під судовим наказом про всесвітній арешт активів з грудня 2017 року.