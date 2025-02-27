«Коломойський програв справу у Верховному Суді про оскарження націоналізації Приватбанку»

Верховний Суд 26 лютого 2025 року залишив без задоволення касаційну скаргу колишнього співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського та залишив в силі рішення суду апеляційної інстанції, яким було закрито провадження у справі про оскарження рішень держорганів щодо націоналізації банку. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає», — йдеться у повідомленні регулятора.

В пресслужбі Приватбанку зазначили, що розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав з 2017 року.

У цій справі Коломойський, якому до націоналізації належало 41,6572% акцій банку, намагався оскаржити рішення всіх державних органів, які брали участь у націоналізації Приватбанку.

Нагадаємо

Окружний адміністративний суд міста Києва 18 квітня 2019 року за позовом Ігоря Коломойського визнав протиправним та скасував рішення уряду про виведення неплатоспроможного Приватбанку з ринку за участю держави.

Ухвалюючи це рішення, суд проігнорував установлену Національним банком потребу докапіталізації Приватбанку та факт невиконання Приватбанком та його акціонерами програми фінансового оздоровлення.

Національний банк 24 травня 2019 року подав апеляційну скаргу.

Шостий апеляційний адміністративний суд 2 березня 2021 року зупинив провадження у справі до розгляду Конституційним Судом України справи за позовом 64 народних депутатів щодо конституційності окремих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності» № 590-ІХ.

Верховний Суд 1 червня 2022 року скасував ухвалу про зупинення провадження по цій справі, що дало змогу продовжити розгляд справи в суді апеляційної інстанції.

Шостий апеляційний адміністративний суд 15 листопада 2023 року скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року, а провадження у справі закрив.