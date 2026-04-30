30 квітня 2026, 14:47

Інфляція в Україні знову пішла вгору: НБУ погіршив прогноз

Після тривалого періоду стабілізації споживчі ціни в Україні повернулися до зростання. За даними Національного банку, цикл сповільнення інфляції, що тривав з червня 2025 року, завершився у січні 2026-го. Головним чинником посилення цінового тиску стало суттєве подорожчання енергоресурсів. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 30 квітня.

Інфляція в Україні знову пішла вгору: НБУ назвав причини та озвучив прогноз до 2028 року
Фото: НБУ

Чому ціни зростають?

Нацбанк виділяє кілька ключових причин, що підштовхнули інфляцію:

  • Енергетична криза: складна ситуація в енергосистемі після масованих обстрілів рф змушує підприємства закладати вищі витрати у вартість продукції.
  • Стрибок цін на пальне: війна на Близькому Сході спровокувала подорожчання пального, що має прямий та вторинний вплив на ціни майже всіх товарів і послуг.
  • Валютний фактор та зарплати: послаблення курсу гривні в попередні місяці та стрімке зростання заробітних плат (яке перевищило очікування) також посилили тиск на ринок.

Поточні цифри

У березні 2026 року річна інфляція пришвидшилася до 7,9%, а базова — до 7,1%. Обидва показники виявилися вищими за січневі прогнози регулятора. За попередніми оцінками НБУ, у квітні тенденція до зростання цін збереглася.

Що очікувати далі?

Регулятор прогнозує, що найближчими місяцями інфляція стабілізується на поточному рівні, проте у другому півріччі вона знову прискориться і сягне 9,4% наприкінці 2026 року (з 7,5% у попередньому січневому прогнозі). Здорожчання пального відображатиметься в інфляції як напряму, так і через вторинні ефекти, що позначатимуться на динаміці цін різних товарів і послуг з певним часовим лагом.

Коли ціни почнуть знижуватися?

За даними НБУ, інфляція повернеться на траєкторію стійкого зниження у 2027 році. Цьому сприятимуть вичерпання ефектів високих цін на пальне, зниження зовнішнього цінового тиску, поступове нарощування врожаїв, а також поліпшення ситуації в енергетиці.

Вагомий вплив матимуть і заходи монетарної політики НБУ. У результаті наприкінці 2027 року інфляція сповільниться до 6,5% (попередній прогноз 6%), а у 2028 році — до цілі 5%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
