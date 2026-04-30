Головне за четвер: курс долара і євро в травні, ставки НБУ та ФРС

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%

Правління Національного банку ухвалило рішення про збереження облікової ставки на рівні 15% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 30 квітня.

ФРС США знову залишила ставку без змін

Федеральна резервна система США за підсумками засідання 28−29 квітня не стала змінювати відсоткову ставку, зберігши її на рівні 3,5−3,75%. Таке рішення ухвалено втретє поспіль, і воно повністю відповідає очікуванням ринку.

Відгук місяця: як банк може зруйнувати фінансову репутацію однією помилкою в кредитній історії

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у березні 2026 року. Ним став користувач під ніком Cheluskin, який стверджує, що Монобанк передав до Бюро кредитних історій неправдиву інформацію про те, що він нібито не виконує кредитні зобовʼязання. Клієнт відразу звернувся до служби підтримки фінустанови, щойно отримав сповіщення від іншого банку про анулювання всіх кредитних лімітів через різко зіпсовану кредитну історію.

Зеленський підписав продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 30 квітня, підписав закони, які продовжують воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Ціна на золото, курс долара і євро в травні: що робити, щоб не влетіти з курсом

Надії інвесторів на реальне завершення війни на Близькому Сході та зниження цін на нафту хоча б до кінця квітня не справдилися. Як наслідок — світовий валютний та сировинний ринок у травні 2026 року продовжить лихоманити.