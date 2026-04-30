Ціна на золото, курс долара і євро в травні: що робити, щоб не влетіти з курсом

Надії інвесторів на реальне завершення війни на Близькому Сході та зниження цін на нафту хоча б до кінця квітня не справдилися. Як наслідок — світовий валютний та сировинний ринок у травні 2026 року продовжить лихоманити.

Ситуація в одному із основних нафтоносних регіонів світу стає патовою. А подальше блокування Ормузької протоки іранськими військовими може спровокувати наземну операцію Штатів у регіоні практично будь-якої миті.

А це означає, що нафта у травні залишиться дорогою. За моїм прогнозом, нафта марки BRENT у травні перебуватиме в межах від мінімальних $79 до максимальних $135 за барель. Це робить загрозу глобальної світової рецесії ще реальнішою. Про можливість такого варіанта розвитку подій, якщо конфлікт із Іраном затягнеться або ціни на нафту перевищать $150 за барель, ще на початку квітня говорив член ради керуючих ЄЦБ Янніс Сторнарас. А нещодавно аналогічний прогноз дав директор із інвестицій в облігації RBC BlueBay Asset Management Марк Даудінг.

Пік волатильності нафти, за моїм прогнозом, припаде на період із 16 до 31 травня, коли до стандартних світових економічних новин і військової напруженості в Ормузькій протоці додадуться новини і спекуляції на перших діях і висловлюваннях вже майже стовідсотково ймовірного нового глави ФРС Кевіна Ворша, про що детальніше — трохи нижче.

Графік нафти BRENT

Ця ситуація посилює страхи інвесторів за свої заощадження та зміцнює готовність втекти у захисні активи у будь-який момент. Хоча, звісно, повністю виходити з гри на американському фондовому ринку ніхто не збирається. Але саме страх втратити гроші та зафіксувати збиток багато в чому рятуватиме долар США весь травень, а іноді й гратиме на його підвищення щодо валют країн, які залежніші від вартості енергоносіїв, — насамперед євро.

ФРС США на тлі дорогої нафти та подальшого можливого розкручування інфляції у Штатах не наважився продовжувати зниження відсоткових ставок та зберіг їх 29 квітня на рівні 3,5−3,75% річних. Голова Федрезерва Джером Пауелл в останні дні своєї роботи на цій посаді вирішив залишатися вірним своїм принципам і не прислухався до побажань президента США Дональда Трампа, який уже давно вимагає від регулятора пом'якшення монетарної політики.

Його змінник Кевін Ворш, найімовірніше, буде зговірливішим, а ось до яких меж — вже покаже друга половина травня та його перші кроки на посаді голови Федрезерва. Саме перші реальні дії нового керівника ФРС США визначать долю долара США на багато місяців наперед. Тому всю другу половину травня долар лихоманитиме не лише на новинах щодо американського ринку праці чи показників інфляції, а й від будь-яких заяв Кевіна Ворша.

На тлі дорожнечі енергоресурсів та цілковитої геополітичної невизначеності економіка Європи в травні 2026 року залишиться під тиском загрози посилення інфляційних процесів: зростання споживчих цін у єврозоні залишиться вищим за 2%-ий таргет ЄЦБ. Тому Європейський центральний банк 30 квітня також збереже свої ставки на поточному рівні 2−2,4% річних. І саме серйозна залежність євро від поведінки світових цін на енергоносії не дозволить євровалюті у травні цього року зміцнитися щодо долара до рівнів 1,2 долара за євро та вище.

Графік пари євро/долар

З огляду на конфлікти США та Ірану на Близькому Сході та війну рф в Україні, що тривають та серйозно впливають на глобальні ризики в Європі, рішення ФРС США та ЄЦБ щодо відсоткових ставок та поточні економічні показники ЄС та Штатів, я прогнозую коридор за парою євро/долар у травні 2026 року в межах від от 1,166 до 1,198 долара за євро. На піку волатильність пари може перебувати в межах до 1−1,2 цента на євро за сесію на можливих військових новинах практично протягом усього травня. Щоденні коливання пари, за моїми прогнозами, можливі в межах від 0,3 до 0,9 цента на євро в дні публікацій економічних показників США та ЄС щодо ринку праці, ВВП, рівня інфляції та індексів ділових очікувань у Штатах та в єврозоні.

Крім того, ринки уважно стежитимуть за першими кроками нового голови Федрезерва. Будь-які його висловлювання щодо подальшої грошово-кредитної політики ФРС здатні «рухати» пару євро/долар у межах до 0,3−0,7 цента на євро.

Щодо золота, то, з огляду на можливе подальше зростання геополітичних та військових ризиків, волатильність котирувань золота продовжиться. У травні, за моїм прогнозом, ціна золота перебуватиме в межах коридору від $4 380 до $5 100 за унцію з максимальними стрибками вартості, у разі ескалації бойових дій на Близькому Сході або остаточного провалу переговорів щодо розблокування Ормузької протоки і початку нової «гарячої фази» війни між США та Іраном.

Графік золота

Курс долара та євро в Україні

Для України будь-яке подорожчання нафти та газу на зовнішніх ринках є негативним чинником, оскільки провокує розкручування інфляції.

Щодо поведінки українського валютного ринку у травні цього року, то в умовах війни та жорстких валютних обмежень з боку НБУ для курсу гривні у травні буде чотири основні тригери:

стан дохідної та видаткової частини бюджету, розмір бюджетного дефіциту;

внутрішні джерела покриття бюджетного дефіциту та графік надходження міжнародної допомоги. Насамперед від ЄС у рамках кредиту на 90 млрд євро;

розміри ЗВР, поведінка на ринку НБУ з його інтервенціями та їх обсягами;

наслідки обстрілів української території росією, настрої та дії населення та бізнесу щодо купівлі та продажу валюти.

По лінії міжнародної допомоги для покриття дефіциту бюджету та частково видатків на оборону, за попередніми даними, вже у травні Україна почне отримувати гроші від Євросоюзу. Це підстрахує наш бюджет, а також підтримає ЗВР на високому рівні — за моїми прогнозами, в межах не нижче $50 млрд. Це ж дозволить Нацбанку утримати нацвалюту від суттєвої девальвації без додаткової емісії гривні.

Крім того, останнім часом на валютному ринку, порівнюючи з антирекордними минулими періодами, дещо скоротилися обсяги інтервенцій з продажу валюти Нацбанком для підтримки курсу гривні за рахунок активнішого продажу валюти самими клієнтами.

Після нещодавніх стрибків курсу в Україні долара та євро у квітні котирування міжбанку та готівкового ринку все ж таки поступово стабілізувалися, тобто громадяни та бізнес психологічно вже припинили активно скуповувати валюту. Інакше кажучи, тиск на гривню з боку цього сегменту валютного ринку знижується.

Операції фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти

Але, за моїми прогнозами, загальний девальваційний тренд у травні збережеться, особливо, якщо через міжнародні геополітичні та військові події на Близькому Сході посиляться стрибки пари євро/долар у світі і це позначатиметься і на поведінці курсу євро в Україні.

Вимушені витрати резервів Нацбанку на підтримку курсу гривні на міжбанку, за моїм прогнозом, у травні становитимуть від $2,6 млрд до $3,9 млрд. Але при щоденних обсягах міжбанку за системою Блумберг в межах до $210 млн — 350 млн і значних золотовалютних резервах близько $50 млрд НБУ матиме всі можливості та ресурси для повного контролю над українським валютним ринком. Нацбанк часто виходитиме на ринок із інтервенціями з продажу долара в межах від $45 млн до $135 млн за день, чого буде достатньо для повного контролю за курсом безготівкового долара на торгах.

Основними покупцями валюти на торгах будуть держструктури (зокрема, й оборонка), енергетики, торговці енергоносіями та товарами народного вжитку. А основними продавцями на ринку залишаться сам Нацбанк, аграрії, металурги та частково ІТ-сектор. НБУ продовжить політику «гнучкого курсоутворення» з основним завданням щодо згладжування коливань курсу долара на міжбанку, а опосередковано — й курсу євро.

На готівковому ринку у травні 2026 року загальна тенденція перевищення купівлі населенням валюти над обсягами її здачі в обмінники та каси банків збережеться, але не буде критичною для нашого ринку. Обсяги такого перевищення купівлі валюти на картки та у готівковій формі над обсягами її здачі становитимуть, за моїми розрахунками, від щонайменше $5−8 млн до $45 млн на день. У деякі дні ситуативно громадяни навіть продаватимуть валюти більше, ніж її купуватимуть.

Робочий спред за доларом у більшості обмінників фінкомпаній та касах банків складе у травні від 20 до 30 копійок, а за євро — у межах від 20 до 60 копійок.

Рівень котирувань купівлі/продажу безготівкового долара на торгах у травні, за моїм прогнозом, перебуватиме в межах 43,20−44,45 гривень за долар, і, відповідно, в межах 50,50−52,20 гривень за євро. На готівковому ринку цінники продажу валюти обмінниками будуть на 10−30 копійок вищими, ніж котирування міжбанку.

Поради щодо диверсифікації заощаджень у травні

Тим, хто перебуває в Україні, я радив би грошові заощадження тримати у співвідношенні:

до 55% — у гривневих інструментах (ОВДП, депозити, можливо, деякі облігації відомих емітентів).

до 45% — у валютних інструментах (валютні ОВДП, депозити, готівкова валюта). Причому в доларі — близько 45% від суми валютних заощаджень, у євро — близько 45−50%, у швейцарських франках чи золоті — до 5−10%.

Тим, хто мешкає зараз за кордоном і не планує найближчим часом (протягом року) повертатися до України, я б рекомендував грошові заощадження тримати у співвідношенні:

до 45% — у національній валюті тієї країни, де Ви перебуваєте (переважно це можуть бути депозити у банках або облігації відомих у цьому регіоні емітентів, тобто інструменти з фіксованою дохідністю, але номіновані у валюті країни перебування).

до 55% — у валютних інструментах у доларі та євро (казначейські зобов'язання США, депозити, можливо, акції світових «блакитних» фішок, номіновані у доларах США чи євро).

З огляду на напружену геополітичну та військову обстановку у світі, я обов'язково переглядав би зазначені пропорції своїх грошових заощаджень не рідше 1 разу на 2 місяці. І робив би відповідні коригування, залежно від ситуації, що складається на той момент.