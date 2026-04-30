Відгук місяця: як банк може зруйнувати фінансову репутацію однією помилкою в кредитній історії

Редакція «Мінфіну» визначила переможця конкурсу на найкращий відгук про роботу банків у березні 2026 року . Ним став користувач під ніком Cheluskin, який стверджує , що Монобанк передав до Бюро кредитних історій неправдиву інформацію про те, що він нібито не виконує кредитні зобовʼязання. Клієнт відразу звернувся до служби підтримки фінустанови, щойно отримав сповіщення від іншого банку про анулювання всіх кредитних лімітів через різко зіпсовану кредитну історію.

«У підтримці Монобанку мені відповіли, що в мене все гаразд. Але я засумнівався, замовив платну довідку з БКІ і чітко там побачив помилкові дані саме від Монобанку», — ділиться Cheluskin.

Бюро, зі свого боку, підтвердило: воно лише відображає дані, отримані від банку. У результаті клієнт опинився у замкненому колі: банк заперечує проблему, бюро — посилається на банк, а кредитна історія вже зіпсована і впливає на фінансові можливості споживача.

Думка експертів

Служба підтримки Монобанку відразу відреагувала на відгук користувача, запевнивши, що працює над тим, щоб допомогти.

Згодом «Мінфіну» у фінустанові повідомили, що питання клієнта було вирішене ще 11 березня. Але інформацію, яким чином банк перевіряє коректність інформації, що передається до БКІ, який порядок та строки виправлення помилкових записів у кредитній історії і чи несе банк відповідальність за шкоду, завдану клієнту через передачу некоректних даних, банк не надав. У фінустанові лише коротко зауважили, що в обміні даними з УБКІ можливі затримки, однак «фінальний результат завжди коректний».

Юристи, зі свого боку, переконані, що передача недостовірної інформації до бюро кредитних історій — це не просто технічний збій, а пряме порушення прав клієнта.

«Банк (як джерело формування кредитної історії) зобов’язаний передавати достовірну, повну та актуальну інформацію і оновлювати її, у разі змін», — підкреслює Анастасія Шаховець.

Якщо інформація про прострочення передана без фактичних підстав, це порушує не лише право клієнта на достовірну інформацію, а й його право на належну кредитну репутацію, а також, безумовно, норми фінансового законодавства.

У подібних ситуаціях, за словами юристки, ключова відповідальність лежить саме на банку. Бюро кредитних історій виконує функцію «вітрини» — воно не генерує дані, а лише відображає отриману інформацію. Якщо УБКІ підтверджує, що запис надійшов від банку, це означає, що першопричина проблеми — на стороні фінансової установи.

Як виправити кредитну історію

Законодавство передбачає механізм оскарження:

Клієнт подає заяву до Бюро кредитних історій. Бюро позначає запис як спірний і звертається до банку для перевірки. Банк має перевірити інформацію (зазвичай це займає 15−30 днів).

«Якщо банк не відповідає або підтверджує помилкові дані, тоді це підстава для скарг та відповідальності. Якщо банк підтверджує помилку, то бюро оновлює інформацію», — каже юристка практики банкрутства та реструктуризації ЮК «Приходько та партнери».

Потрапивши до такої ситуації, споживачеві, за словами юристки, варто не зволікати та діяти відразу у декількох напрямках:

подати письмову претензію до банку з вимогою виправити дані;

оскаржити інформацію через бюро кредитних історій, додавши всі підтверджуючі документи (довідки про відсутність заборгованості, виписки, листування з банком);

звернутися зі скаргою до НБУ;

зафіксувати всі наслідки (відмови банків, зниження лімітів);

у разі необхідності — звернутися до суду.

У суді можна вимагати: визнання інформації недостовірною, зобов’язання її виправити, компенсацію шкоди. Щодо останнього — експертка наголошує: у клієнта мають бути докази і він має довести причинно-наслідковий зв’язок між помилкою банку і негативними наслідками.

«Українські суди розглядають такі позови, хоча розміри компенсацій зазвичай залишаються помірними», — зазначає Анастасія Шаховець.

Правила конкурсу «Кращий відгук місяця»

Приз за найкращий відгук місяця — 500 грн. Щоб потрапити до числа претендентів на звання «найкращий», відгук має відповідати ряду критеріїв:

Відгук повинен бути написаний на основі особистого досвіду спілкування з банком або використання банківських продуктів.

Описаний досвід має бути корисним для інших клієнтів банку.

У відгуку може бути описаний як негативний, так і позитивний досвід користувача.

Оптимальний обсяг коментаря — до 2−2,5 тис. знаків.

Більше про правила «Найкращого відгуку місяця» читайте тут.