Зеленський підписав продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 30 квітня, підписав закони, які продовжують воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Продовження воєнного стану

Президент підписав відповідні закони № 4757 та № 4758. Таким чином воєнний стан та мобілізація в Україні продовжуються ще на 90 днів і діятимуть щонайменше до 2 серпня 2026 року.

Це продовження воєнного стану і мобілізації в Україні стало вже 19-м з початку повномасштабної війни.