$32 трлн ВВП: як виглядає економічна карта Європи у 2026 році та де Україна

Економіка Європи у 2026 році, за прогнозами, сягне $32,3 трлн номінального ВВП (без урахування інфляції). Водночас значна частина цього обсягу зосереджена лише в багатьох країнах. Про це пише visualcapitalist з посиланням на дані «Перспектив світової економіки» Міжнародного валютного фонду за квітень 2026 року.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Хто лідирує

Лідером залишається Німеччина з прогнозованим ВВП $5,45 трлн. Далі йдуть Велика Британія — $4,27 трлн і Франція — $3,6 трлн. Разом ці три економіки генерують понад $13 трлн виробництва.

До шістки найбільших економічних країн Європи також входять Італія — $2,74 трлн, росія — $2,66 трлн та Іспанія — $2,09 трлн. Загалом шість найбільших країн забезпечені понад $20 трлн європейського ВВП.



Економічне ядро ​​Європи досі розташоване на заході континенту. Німеччина, Франція та Велика Британія сформували свою силу завдяки ранній індустріалізації, розвитку промисловості, фінансового сектора та сфери послуг. Потужними залишаються й країни Бенілюксу: Бельгія, Нідерланди та Люксембург разом мають ВВП понад $2,2 трлн.

Окрему роль відіграють енергетичні економіки. У випадку росії, чий ВВП оцінюється приблизно в $2,7 трлн, ключовими джерелами доходів залишаються нафта й газ: вуглеводні формують понад половину експорту країни. Норвегія, з населенням близько 5 мільйонів людей, має економіку майже на 600 мільярдів доларів саме завдяки значним енергетичним ресурсам.

Водночас динаміка зростання зміщується на південь Європи. Іспанія та Португалія ростуть швидше, ніж багато більших економік континенту. У 2026 році обидві країни, за прогнозами, можуть додати близько 2% ВВП — швидше ніж удвічі, ніж Німеччина чи Франція.

Цьому сприяють відновленню туризму після пандемії, більша енергетична самодостатність та активніші державні інвестиції. Хоча Західна Європа домінує за масштабом, Південна Європа стає одним із помітних центрів економічного зростання.

Де розташована Україна

Україна має небагато $225 млрд номінального ВВП і розташована між Угорщиною та Словаччиною. Без радикальних і часто більших змін ми так і залишилися на задворках Європи.