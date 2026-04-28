Мерц назвав неможливим вступ України в ЄС з 2028 року

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав швидкий вступ України в Європейський Союз (ЄС) нереалістичним. Відповідну заяву він зробив у понеділок, 27 квітня, під час візиту до гімназії Карола Великого в Марсберзі, Північний Рейн-Вестфалія, пише DW.

«Це не спрацює. 1 січня 2028 року також нереалістично», — прокоментував Мерц.

Він обґрунтував це неможливістю прийняти в ЄС країну, яка перебуває у стані війни. «Війна має закінчитися», — додав Мерц.

Крім того, за його словами, Україна повинна виконати всі умови. «Наприклад, верховенство права. Питання корупції також покращилося, але це все ще недостатньо добре», — цитує канцлера агентство Reuters

Водночас Мерц наголосив, що ЄС має щось запропонувати Україні, оскільки, на його думку, у разі мирного врегулювання частина територій України може залишитися не під її контролем.

За словами канцлера, якщо Зеленський погодиться на такий сценарій, йому доведеться пояснити українцям це рішення, зокрема через референдум, показавши, що натомість Україні відкрили шлях до Європи.

«Ми повинні дати переконливу відповідь на це питання», — сказав Мерц, додавши, що саме тому на саміті ЄС запропонував кроки для поступового зближення України з Євросоюзом. Як приклад, зазначив він, Україна може мати статус члена Європейської Комісії або члена Європейського парламенту без права голосу. За його словами, ці ідеї отримали значну підтримку.