28 квітня 2026, 9:23

Мерц назвав неможливим вступ України в ЄС з 2028 року

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав швидкий вступ України в Європейський Союз (ЄС) нереалістичним. Відповідну заяву він зробив у понеділок, 27 квітня, під час візиту до гімназії Карола Великого в Марсберзі, Північний Рейн-Вестфалія, пише DW.

Це не спрацює

«Це не спрацює. 1 січня 2028 року також нереалістично», — прокоментував Мерц.

Він обґрунтував це неможливістю прийняти в ЄС країну, яка перебуває у стані війни. «Війна має закінчитися», — додав Мерц.

Крім того, за його словами, Україна повинна виконати всі умови. «Наприклад, верховенство права. Питання корупції також покращилося, але це все ще недостатньо добре», — цитує канцлера агентство Reuters

ЄС має щось запропонувати Україні

Водночас Мерц наголосив, що ЄС має щось запропонувати Україні, оскільки, на його думку, у разі мирного врегулювання частина територій України може залишитися не під її контролем.

За словами канцлера, якщо Зеленський погодиться на такий сценарій, йому доведеться пояснити українцям це рішення, зокрема через референдум, показавши, що натомість Україні відкрили шлях до Європи.

«Ми повинні дати переконливу відповідь на це питання», — сказав Мерц, додавши, що саме тому на саміті ЄС запропонував кроки для поступового зближення України з Євросоюзом. Як приклад, зазначив він, Україна може мати статус члена Європейської Комісії або члена Європейського парламенту без права голосу. За його словами, ці ідеї отримали значну підтримку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

orient14
28 квітня 2026, 10:24
Наш потужник вже вступив в ЄС в своїй голові. Знову…
JWT
28 квітня 2026, 10:35
Де тауруси? А, точно, це ж як двері в ЄС та НАТО, завжди «відкриті»
Aleksandr09
28 квітня 2026, 10:43
А помните как в 2022 активно телелепали евроморковкой, даже дали статус кандидата, дабы простимулировать население активнее идти на фронт (якобы за европерспективы и светлоее будущее)
Перший Потужний
28 квітня 2026, 10:48
Мерц нового нічого не сказав, всі адекватні люди давно розуміють, що Україна в ЄС не буде ще довго, вже на це байдуже, питання в українців в іншому, коли влада зрозуміє, що українці не хочуть воювати, бо бачать умови створені владою і корупцію, тому бусифікація нічому окрім ненависті до влади на рівні з кацапами не сприяє, і коли відкриють кордони в Україні, якщо взагалі відкриють, бо такими темпами ще років 5−10 і може вже не буде кому вступати в ЄС…
kadaad1988
28 квітня 2026, 11:02
Если украинцы не будут воевать, то от Украины вообще ничего не останется!
