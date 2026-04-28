Головне за вівторок: графік надходження 90 млрд євро, ПДВ для ФОП на скасували
90 млрд євро для України: Мінфін оприлюднив графік надходження
Перші надходження коштів у межах європейської фінансової допомоги Україні обсягом 90 млрд євро на 2026−2027 роки очікуються цьогоріч у травні-червні.
Мерц назвав неможливим вступ України в ЄС з 2028 року
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав швидкий вступ України в Європейський Союз (ЄС) нереалістичним. Відповідну заяву він зробив у понеділок, 27 квітня, під час візиту до гімназії Карола Великого в Марсберзі, Північний Рейн-Вестфалія.
Введення ПДВ для ФОП не скасували: стало відомо, яку відстрочку може дати МВФ
Кабінет Міністрів України та Міжнародний валютний фонд наблизилися до фінального етапу переговорів щодо обов'язкової сплати податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців. Розглядається ймовірність перенесення цієї фіскальної ініціативи на наступний рік.
ОАЕ заявили про намір вийти з OPEC та OPEC+ вже з 1 травня
ОАЕ оголосили про вихід з ОПЕК та ОПЕК+ у найгірший для нафтового картелю момент — поки війна з Іраном паралізує постачання через Ормузьку протоку.
Європі загрожує рецесія через кризу в Ормузькій протоці — прогноз RBC
Європі загрожує рецесія, якщо криза навколо Ормузької протоки не буде врегульована протягом місяця, вважає директор з інвестицій в облігації RBC BlueBay Asset Management Марк Даудінг.
