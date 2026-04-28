28 квітня 2026, 9:01

Європі загрожує рецесія через кризу в Ормузькій протоці — прогноз RBC

Європі загрожує рецесія, якщо криза навколо Ормузької протоки не буде врегульована протягом місяця, вважає директор з інвестицій в облігації RBC BlueBay Asset Management Марк Даудінг, пише Bloomberg.

«Європейські акції недооцінені, тому що в них не враховується реальний, відчутний ризик рецесії», — сказав він, запропонувавши інвесторам розглянути облігації з прив'язкою до інфляції як захист.

Перебої з постачаннями на енергетичному ринку посилюються з кожним днем: з початку конфлікту вже втрачено близько 1 млрд барелів нафти, пояснює Даунінг. Стагфляційний шок пропозиції по-різному впливатиме на світові ринки, при цьому Європа та Азія постраждають сильніше за США, попередив він.

Даудинг очікує, що центральні банки на цьому тижні збережуть відсоткові ставки без змін, при цьому ФРС США, на його думку, утримуватиме їх на поточному рівні протягом усього 2026 року через інфляційний тиск, що зберігається. Даудинг прогнозує, що інфляція в США може наблизитись до 4%. А ЄЦБ, припустив він, може навіть розпочати підготовку до можливого підвищення ставок.

На початку квітня член ради керуючих ЄЦБ Янніс Сторнарас говорив, що Європа може зіткнутися з рецесією, якщо конфлікт із Іраном затягнеться та ціни на нафту перевищать $150 за барель, писав Reuters. «Нині ніхто не говорить про рецесію. Але якщо війна продовжиться, і ми побачимо сценарії з цінами на нафту вище за $150 за барель, не можна виключати нічого — навіть рецесію», — заявив він.

Що з цінами на нафту

Ціни на нафту 27 квітня підскочили на тлі невизначеності з перспективами переговорів між США та Іраном. Ф'ючерси на марку Brent подорожчали на 3,5%, торгуючись майже $109 за барель. Контракти на WTI додали 2,5% і майже сягали $97 за барель.

Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
