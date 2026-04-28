28 квітня 2026, 15:24

OpenAI розробляє власний смартфон на базі ШІ, щоб конкурувати з Apple

Довгий час OpenAI заперечувала наміри виходити на ринок смартфонів, однак нові дані свідчать про зміну стратегії. Згідно зі звітом авторитетного аналітика Мін-Чі Куо, компанія Сема Альтмана вже розпочала роботу над власним девайсом, який має стати прямим конкурентом iPhone. Про це повідомляє 9to5Mac.

OpenAI розробляє власний смартфон на базі ШІ, щоб конкурувати з Apple

Технічні партнери та терміни

OpenAI вже формує ланцюжок постачань для свого майбутнього продукту. Компанія веде переговори з MediaTek та Qualcomm щодо розробки спеціалізованих чипів, оптимізованих під роботу нейромереж.

Ексклюзивним партнером із проєктування та збірки систем виступить компанія Luxshare. Фіналізація специфікацій запланована на кінець 2026 — початок 2027 року, а масове виробництво та реліз очікуються у 2028 році.

Смартфон, який «думає» інакше

Головною відмінністю пристрою OpenAI стане не залізо, а програмна логіка. За словами Мін-Чі Куо, в основі смартфона лежатимуть ШІ-агенти, що зробить користувацький досвід кардинально відмінним від того, що пропонує iOS.

Цю тезу побічно підтвердив сам Сем Альтман, написавши в X:

«Здається, настав слушний час серйозно переосмислити дизайн операційних систем та інтерфейсів користувача. Також це стосується інтернету: має бути протокол, однаково придатний для людей та агентів».

Команда мрії

Над апаратною частиною OpenAI працює разом із легендарним колишнім дизайнером Apple Джоні Айвом. Окрім смартфона, в розробці перебувають:

  • Розумна колонка (аналог HomePod) з інтегрованим ChatGPT та камерою.
  • Розумні окуляри.
  • Розумна лампа.

Чому OpenAI передумала?

Раніше в компанії вважали, що нові типи пристроїв зможуть «вбити» смартфон, але, схоже, реальність внесла корективи. Навіть конкуренти, як-от CEO Perplexity Аравінд Срінівас, визнають, що iPhone не зникає під тиском ШІ, а лише стає ціннішим. OpenAI, ймовірно, зрозуміла: щоб контролювати ринок ШІ, потрібно володіти головним пристроєм, який люди тримають у руках 24/7.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
