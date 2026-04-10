OpenAI планує заробити $100 мільярдів на рекламі до 2030 року

Компанія Сем Альтмана, яка раніше фокусувалася на платних підписках, робить ставку на рекламу. Згідно з даними джерел, знайомих із презентаціями для інвесторів, OpenAI очікує отримати $2,5 млрд рекламного доходу вже цього року, а до 2030 року ця цифра має зрости до $100 млрд. Про це повідомляє Axios.

Стрімке зростання

Пілотний рекламний проєкт OpenAI показав неочікувано високі результати: лише за два місяці він приніс $100 млн регулярного річного доходу. На основі цього компанія прогнозує експоненціальне зростання:

2026 рік — $2,5 млрд

2027 рік — $11 млрд

2028 рік — $25 млрд

2029 рік — $53 млрд

2030 рік — $100 млрд

Для досягнення цих цілей OpenAI розраховує, що кількість щотижневих користувачів її продуктів сягне 2,75 мільярда до 2030 року. Це дозволить компанії відвоювати частку ринку у таких гігантів, як Google, Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Amazon та TikTok.

Чому реклама в чат-ботах — це «золота жила»?

Експерти зазначають, що реклама в ШІ-сервісах може бути значно ефективнішою за традиційну.

Якщо Meta та Google змушені вгадувати ваші вподобання за допомогою алгоритмів, то в чат-ботах користувачі самі прямо повідомляють про свої цілі, потреби та бажання купити конкретний товар.

Читайте також: OpenAI залучила рекордні $122 млрд: чому збитковий стартап коштує майже трильйон

Інша позиція

Попри фінансові перспективи, такий крок несе репутаційні загрози. Головна перевага чат-ботів полягала в тому, що вони працюють на користувача, а не на рекламодавця. Впровадження реклами може змінити цей баланс.

Головний конкурент OpenAI — компанія Anthropic — вже заявила про свою принципову позицію. Під час трансляції Super Bowl вони оголосили, що їхній чат-бот Claude залишиться вільним від реклами.

У OpenAI стверджують, що рекламна модель дозволить зробити ШІ-продукти доступнішими для ширшого кола людей. Вони вже розробляють принципи, які мають чітко відокремити рекламний контент від основних відповідей ШІ.

OpenAI намагається довести інвесторам перед потенційним виходом на IPO, що вона має стабільні та масштабовані джерела доходу, здатні покрити величезні витрати на обчислювальні потужності.

На сьогодні світовий ринок цифрової реклами залишається основним джерелом фінансування безкоштовних інтернет-сервісів, але водночас критикується за створення залежності користувачів від платформ.