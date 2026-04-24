24 квітня 2026, 8:34

OpenAI представила GPT-5.5 для виконання завдань із мінімальними інструкціями

Компанія OpenAI презентувала нову модель штучного інтелекту GPT-5.5, яка краще справляється із виконанням завдань без детальних вказівок. Запуск відбувається на тлі посилення конкуренції з боку Anthropic у боротьбі за корпоративних клієнтів.

Ключові можливості нової моделі

Розробник ChatGPT заявляє, що GPT-5.5 ефективніше допомагає науковцям, спрощує розробку програмного забезпечення та здатна виконувати складніші задачі. Зокрема, модель може працювати з електронною поштою, таблицями, календарями та іншими застосунками, виконуючи команди користувача без постійного контролю.

За даними Bloomberg, на брифінгу для журналістів Брокман наголосив, що нова модель сама розбирається в завданнях і працює з невизначеністю, що робить взаємодію більш інтуїтивною.

У OpenAI наголошують, що GPT-5.5 є надзвичайно потужною для кодування — одного з найприбутковіших напрямів у сфері ШІ. Також модель стане основою для майбутнього «суперзастосунку», який об'єднає чат-бот, інструменти для програмування та веббраузер.

Крім того, нещодавно компанія представила ранню версію моделі для пришвидшення розробки ліків. GPT-5.5 розглядається як партнер для досліджень, здатний перевіряти гіпотези та аргументи, а в перспективі — частково автоматизувати наукову роботу.

ШІ-битва за бізнес та IPO

OpenAI та Anthropic наразі активно конкурують за ширше коло бізнес-клієнтів, намагаючись компенсувати значні витрати на розробку складних ШІ-систем. Обидві компанії роблять ставку на рішення для програмування, кібербезпеки та наукових досліджень, а також готуються до можливих IPO вже цього року.

Останнім часом Anthropic посилила позиції завдяки попиту на інструменти для програмування. Раніше компанія представила модель Mythos, здатну виявляти вразливості в критичному програмному забезпеченні, доступ до якої наразі обмежений.

Читайте також: Бессент й Пауелл терміново зустрілись з банкірами після випуску нової ШІ-моделі від Anthropic

Доступність

Модель GPT-5.5 стала доступною для платних користувачів ChatGPT та професійного інструменту для розробників Codex вже з цього четверга, 23 квітня.

Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
