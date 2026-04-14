Фонд гарантування розпочав ліквідацію «Мотор-Банку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру ліквідації «Мотор-Банку» та делегував повноваження ліквідатора банку. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Процедура ліквідації «Мотор-Банку» розпочата строком на один рік з 14 квітня 2026 року до 13 квітня 2027 року включно.

На цей же період призначено професіонала з ліквідації банків відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків Білу Ірину Володимирівну.

Інформацію про порядок і строки подання вимог кредиторів додатково оприлюднять на сайті Фонду та на його сторінці у Facebook. Виплати кредиторам здійснюватимуться за рахунок коштів, отриманих від ліквідації та продажу активів банку, у черговості, визначеній частиною першою статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що НБУ ухвалив остаточне рішення про ліквідацію та відкликання банківської ліцензії у «Мотор-Банку».

Нагадаємо, що 3 квітня 2026 року частину активів і зобов’язань «Мотор-Банку».

передали до «Асвіо Банку». Зокрема, цей банк отримав усі зобов’язання за вкладами фізичних осіб (у тому числі ФОПів), а також борги перед кредиторами 6-ї та 7-ї черги — тобто перед юридичними особами, які не пов’язані з банком.

Передісторія

Рішення щодо припинення діяльності фінустанови (ЄДРПОУ 35345213) ґрунтується на пропозиції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яку було внесено 6 квітня 2026 року.

Цьому фіналу передувало рішення регулятора, ухвалене 19 лютого 2026 року. Тоді Нацбанк офіційно відніс АТ «Мотор-Банк» до категорії неплатоспроможних. Безпосередньою причиною стало ігнорування письмової вимоги НБУ: після того, як банк отримав статус проблемного, його керівництво так і не спромоглося у визначений строк підготувати та надати доопрацьований план фінансового оздоровлення.