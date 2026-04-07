7 квітня 2026, 12:46

Частину активів «Мотор-Банку» перейшли до «Асвіо Банку»

Частина активів та клієнтських зобов'язань визнаного неплатоспроможним «Мотор-Банку» автоматично переходить на обслуговування до комерційного «Асвіо Банку». Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) підписав угоду про передачу портфеля, після чого державну фінустанову буде остаточно ліквідовано. Про це повідомляє Економічна правда 7 квітня.

Автоматична міграція та доля кредиторів

Згідно з підписаною угодою, «Асвіо Банк» бере на себе зобов'язання перед вкладниками-фізичними особами (включно з ФОП) та кредиторами до сьомої черги включно. Фактично це означає переведення всіх клієнтів — громадян та юридичних осіб, які не були безпосередньо пов'язані з колишнім менеджментом чи власниками банку. Загальний обсяг переданих зобов'язань зафіксований на рівні 89,3 млн грн. В обмін на це новий банк отримує активи «Мотор-Банку» на абсолютно ідентичну суму.

У Фонді гарантування запевняють, що перехід клієнтів відбудеться без жодних змін умов їхніх договорів. Усі ключові параметри, такі як валюта вкладу, відсоткова ставка та термін повернення коштів, повністю зберігаються. Водночас кредитори, чиї вимоги не потрапили до цього пакета на майже 90 мільйонів, зможуть заявити про свої права за стандартною процедурою лише після офіційного оголошення про початок ліквідації.

Історія конфіскації та гарантовані виплати

Передумовою до закриття фінустанови стала її примусова націоналізація. У квітні 2024 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції щодо стягнення в дохід держави активів ексочільника АТ «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва. У червні 2024 року Апеляційна палата ВАКС остаточно підтвердила це рішення, передавши «Мотор-Банк» під контроль держави.

Однак державне управління виявилося нетривалим: 19 лютого 2026 року Національний банк визнав «Мотор-Банк» неплатоспроможним. Загальна гарантована сума відшкодування для вкладників становить 46,9 млн грн, з яких Фонд гарантування вже встиг виплатити 5,8 млн грн. Наразі ФГВФО офіційно звернувся до Нацбанку з пропозицією відкликати банківську ліцензію для запуску незворотної процедури ліквідації.

Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
