12 квітня 2026, 11:17

Іран не може знайти частину мін в Ормузькій протоці — NYT

Іран не може виконати вимоги США щодо повного відкриття Ормузької протоки для судноплавства через те, що не може знайти частину встановлених ним же морських мін. Про це повідомляють офіційні особи США, підкреслюючи, що Тегеран не має технічних можливостей для швидкого розмінування акваторії, передає The New York Times.

Контекст

Президент США Дональд Трамп виставив умову для двотижневого припинення вогню: «повне, негайне та безпечне відкриття» Ормузької протоки. Проте технічні обмеження заважають іранській стороні гарантувати безпеку суден.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що протока буде відкрита, але «з урахуванням технічних обмежень».

У США заявляють, що ці «обмеження» — не що інше, як неможливість Ірану знайти міни, які вони хаотично закладали за допомогою малих катерів минулого місяця.

Чому виникла проблема «загублених» мін

За даними американської розвідки, мінування відбувалося поспіхом та без належної фіксації координат. Частина мін була встановлена так, що вони почали дрейфувати під дією течій. Схоже, іранські сили не зафіксували точне розташування кожного вибухового пристрою.

Як і у випадку з наземними мінами, прибрати морські міни набагато складніше, ніж їх встановити. Ні Іран, ні навіть США (які покладаються на обмежену кількість кораблів прибережної зони) не мають можливості провести миттєву очистку такої акваторії.

Вплив на ринки та переговори

Ормузька протока є «артерією» світового нафтового ринку. Мінування та загрози атак дронами вже призвели до того, що рух танкерів скоротився до мінімуму, що спричинило стрибок цін на енергоносії.

Питання безпечного проходу стало ключовим у ці вихідні в Пакистані, де зустрілися іранські переговорники та делегація США на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Венс повідомив, що переговори з Іраном у Пакистані не принесли результату — сторонам не вдалося домовитися про припинення війни. За його словами, Іран наразі не готовий відмовитися від своєї ядерної програми.

Ризики для судноплавства

Керівництво вартових ісламської революції (КВІР) вже випустило попередження про можливі зіткнення суден із мінами, а напівофіційні ЗМІ публікують «безпечні маршрути». Проте американські чиновники скептично ставляться до цих мап, вважаючи їх ненадійними через хаотичність мінування.

«Мінфін» писав, що президент США Дональд Трамп оголосив у ніч на середу, 8 квітня, погодився на двотижневе припинення вогню з Іраном за умови відкриття Ормузької протоки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
