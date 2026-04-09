Іран планує брати $1 за барель у біткоїнах з танкерів за прохід через Ормузьку протоку

Іран планує збирати мито в криптовалюті з нафтових танкерів, що проходять через Ормузьку протоку. Таким чином Тегеран намагається зберегти контроль над ключовою водною артерією світу під час двотижневого припинення вогню. Про це повідомив Хамід Хоссейні, речник Союзу експортерів нафти, газу та нафтохімії Ірану, у коментарі для Financial Times.

$1 за барель у біткоїнах

За словами Хоссейні, Іран впроваджує суворий механізм перевірки та оплати для кожного судна — $1 за кожен барель нафти на борту. Пи цьому спосіб оплати виключно в біткоїнах. Порожні танкери можуть проходити безкоштовно.

Судно має надіслати електронний лист із даними про вантаж. Після оцінки влада надає «лічені секунди» на оплату в біткоїнах. Це робиться для того, щоб транзакції неможливо було відстежити або конфіскувати через санкції.

«Ірану потрібно контролювати, що входить і виходить з протоки, аби переконатися, що ці два тижні не будуть використані для переправлення зброї. Процедура займе час, і ми не поспішаємо», — заявив Хоссейні.

Військові погрози та «парковка» для танкерів

Танкери в Перській затоці вже отримують радіоповідомлення англійською мовою з попередженням: судна, що спробують пройти без дозволу, будуть знищені.

Ситуація призвела до утворення гігантського «затору». За даними аналітиків:

У затоці заблоковано 187 танкерів із 175 млн барелів нафти.

Загалом близько 300−400 суден чекають на вихід, утворюючи справжню «парковку».

Пропускна здатність впала зі 135 суден на добу до 10−15, оскільки іранські перевірки є вкрай тривалими.

Політичний глухий кут

Вимоги Ірану суперечать позиції США. Президент Дональд Трамп раніше заявив, що перемир'я можливе лише за умови «повного, негайного та безпечного відкриття протоки. Крім того, надання Ірану права збирати мито є «червоною лінією» для Саудівської Аравії, ОАЕ та Катару, оскільки це фактично дає Тегерану право вето на експорт їхньої нафти.

Судноплавні гіганти, зокрема Maersk, дотримуються обережного підходу і поки не відновлюють регулярні рейси через протоку, чекаючи на повну морську визначеність. Тим часом єдиними суднами, що наважуються на транзит, залишаються ті, що безпосередньо пов'язані з Іраном.

Контроль над Ормузькою протокою через криптоплатежі може стати найскладнішим пунктом у переговорах про постійний мир, оскільки він змінює баланс сил не лише в регіоні, а й усередині ОПЕК+.