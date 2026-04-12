12 квітня 2026, 9:29

США та Іран не змогли досягти мирної угоди: ринки готуються до стрибка цін на нафту

Марафонські переговори в столиці Пакистану Ісламабаді між делегаціями США та Ірану завершилися без підписання угоди. Це ставить під сумнів можливість тривалого врегулювання шеститижневої війни, яка вже забрала тисячі життів та спричинила хаос на світових енергетичних ринках. Про це повідомляє Bloomberg.

Основні причини розбіжностей

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що американська сторона повертається додому без домовленостей, оскільки Іран відмовився надати гарантії щодо припинення своєї ядерної програми.

Ключовою вимогою президента США Дональда Трампа залишається повна відмова Тегерана від розробки ядерної зброї та засобів її швидкого створення.

Іранські ЗМІ назвали вимоги Вашингтона «надмірними», хоча в МЗС країни натякнули, що двері для подальших дискусій залишаються відкритими.

Реакція ринків: очікується «шторм» у понеділок

Експерти прогнозують, що відсутність угоди викличе різку реакцію на сировинних біржах. Хоча цими вихідними спостерігалося незначне пожвавлення трафіку через Ормузьку протоку, провал дипломатії знову підвищує ризики.

«Надія обережно зростала минулого тижня, але цей провал може повернути ціни на нафту до рівнів, що передували оголошенню перемир’я», — зазначає Нік Твідайл, головний ринковий аналітик AT Global Markets. Очікується, що нафта та долар відкриють торги в понеділок зростанням.

Що з перемир'ям?

Наразі незрозоміло, як результати зустрічі вплинуть на крихке двотижневе припинення вогню, термін якого ще не вичерпано. Трамп поки не коментував підсумки зустрічі офіційно, проте опублікував у соцмережах допис про морську блокаду. Напередодні він заявив: «Чи домовимося ми, чи ні — для мене немає різниці, тому що ми перемогли».

Ключові точки конфлікту:

  • Ормузька протока: контроль над водним шляхом, через який проходить п'ята частина світового експорту нафти.
  • Ядерна програма: вимога США щодо повного вивезення ядерних матеріалів з території Ірану.
  • Війна в Лівані: Іран наполягав на припиненні вогню в Лівані як передумові угоди, тоді як Ізраїль (який не був учасником переговорів) продовжує завдавати ударів по Хезболлі.

Незважаючи на жорсткі заяви обох сторін, аналітики Atlantic Council вважають, що це ще не кінець. США зацікавлені у виході з війни з політичних причин, тому ймовірність нових раундів переговорів залишається високою, хоча місце їх проведення може змінитися.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що президент США Дональд Трамп оголосив у ніч на середу, 8 квітня, погодився на двотижневе припинення вогню з Іраном за умови відкриття Ормузької протоки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
