Європейські акції різко зросли на тлі перемир'я між США та Іраном

Світові фінансові ринки зітхнули з полегшенням у середу, 8 квітня. Європейські акції відкрилися стрімким зростанням після того, як США та Іран досягли домовленості про двотижневе перемир’я. Про це повідомляє CNBC.

Ракетне зростання індексів та секторів

Загальноєвропейський індекс Stoxx 600 станом на 12:00 зріс на 3,4%. Майже всі сектори опинилися в «зеленій зоні», за винятком нафтогазового сегмента, який коригується після падіння цін на сировину.

Лідери зростання за галузями:

Туризм та авіаперевезення: +7,3% (акції Lufthansa, Antofagasta та Easyjet підскочили на понад 10%).

Гірничовидобувна галузь: +6%.

Автомобілебудування: +5,6%.

Регіональні індекси також продемонстрували впевнений плюс: німецький DAX додав 4,8%, французький CAC 40 — 4,1%, а британський FTSE 100 зріс на 2,4%.

Читайте також: Долар падає — золото зростає: ринки відреагували на рішення Трампа

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив у ніч на середу, 8 квітня, що погодився на двотижневе припинення вогню з Іраном за умови відкриття тим Ормузької протоки. У дописі на платформі Truth Social він заявив, що прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф попросив його «стримати руйнівну силу, яка сьогодні вночі відправилася до Ірану».