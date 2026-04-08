Ціни на золото зросли до тритижневого максимуму в ході азіатських торгів у середу після того, як долар США послабшав на тлі згоди президента Дональда Трампа на двотижневе перемир'я з Іраном, що дозволило уникнути запланованих ударів по цивільній інфраструктурі країни, пише Investing.
Долар падає — золото зростає: ринки відреагували на рішення Трампа
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Як змінилися ціни на золото
Спотова ціна золота зросла на 2,5% до $4 821,48 за унцію до 04:38 (00:38 GMT), досягнувши максимального рівня з 19 березня.
Ф'ючерси на золото у США також зросли на 2,5% до $4 849,25 за унцію.
Серед інших дорогоцінних металів ціни на срібло зросли на 4,7% до $76,44 за унцію, тоді як платина додала 2,5% до $2030,60 за унцію.
Трамп передумав
Трамп заявив у публікації у соціальних мережах, що призупинить військові дії проти Ірану на два тижні, додавши, що США вже досягли своїх основних військових цілей.
Оголошення прозвучало менш ніж за дві години до останнього терміну о 04:00, який інвестори уважно відстежували як потенційний тригер для серйозної ескалації.
Раніше того ж дня Трамп попередив, що «ціла цивілізація загине сьогодні вночі», якщо Іран не виконає вимог.
Перемир'я, досягнуте за посередництва Пакистану після дипломатичних зусиль в останню хвилину, зумовлене забезпеченням Іраном безпечного відновлення судноплавства через протоку, ключову артерію для приблизно 20% світових потоків нафти.
Незважаючи на традиційну привабливість золота як захисного активу, воно відчувало тиск минулого місяця на тлі різкого зростання цін на нафту, що посилило побоювання з приводу інфляції та підвищило очікування того, що Федеральна резервна система США може довше утримувати відсоткові ставки на високому рівні.
Учасники ринку також очікують на публікацію березневого індексу споживчих цін (CPI) США у п'ятницю, який, як очікується, надасть перше чітке уявлення про вплив нещодавнього стрибка цін на енергоносії.
Економісти очікують, що базова інфляція прискорилася у місячному вирахуванні, що значною мірою обумовлено зростанням вартості палива, що потенційно ускладнює прогноз політики Федеральної резервної системи.
Коментарі - 1
TACO передумує по 10 разів на день. Я б не вівся на його (чи його синка від імені батька) в соц мережах