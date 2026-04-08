Долар падає — золото зростає: ринки відреагували на рішення Трампа

Ціни на золото зросли до тритижневого максимуму в ході азіатських торгів у середу після того, як долар США послабшав на тлі згоди президента Дональда Трампа на двотижневе перемир'я з Іраном, що дозволило уникнути запланованих ударів по цивільній інфраструктурі країни, пише Investing.

Як змінилися ціни на золото

Спотова ціна золота зросла на 2,5% до $4 821,48 за унцію до 04:38 (00:38 GMT), досягнувши максимального рівня з 19 березня.

Ф'ючерси на золото у США також зросли на 2,5% до $4 849,25 за унцію.

Серед інших дорогоцінних металів ціни на срібло зросли на 4,7% до $76,44 за унцію, тоді як платина додала 2,5% до $2030,60 за унцію.

Трамп передумав

Трамп заявив у публікації у соціальних мережах, що призупинить військові дії проти Ірану на два тижні, додавши, що США вже досягли своїх основних військових цілей.

Оголошення прозвучало менш ніж за дві години до останнього терміну о 04:00, який інвестори уважно відстежували як потенційний тригер для серйозної ескалації.

Раніше того ж дня Трамп попередив, що «ціла цивілізація загине сьогодні вночі», якщо Іран не виконає вимог.

Перемир'я, досягнуте за посередництва Пакистану після дипломатичних зусиль в останню хвилину, зумовлене забезпеченням Іраном безпечного відновлення судноплавства через протоку, ключову артерію для приблизно 20% світових потоків нафти.