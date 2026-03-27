27 березня 2026, 15:02

Українські дрони паралізували 40% нафтових експортних потужностей росії — Reuters

Нова хвиля українських дронових атак завдала нищівного удару по ключовій експортній інфраструктурі рф у Балтійському морі. Через ураження портів Приморськ та Усть-Луга росія втратила доступ до значної частини своїх логістичних маршрутів. У поєднанні з геополітичною кризою на Близькому Сході це штовхає світові ціни на нафту до нових максимумів. Про це повідомляє портал Oilprice.com із посиланням на дані Reuters та Interfax.

Нова хвиля українських дронових атак завдала нищівного удару по ключовій експортній інфраструктурі рф у Балтійському морі.

Логістичний колапс: що саме постраждало

За розрахунками Reuters, наразі виведено з ладу близько 40% усіх нафтових експортних потужностей росії. Ця цифра враховує зупинку роботи портів, пошкодження трубопроводів та перебої в роботі танкерного флоту. Головний удар припав на два критично важливі балтійські вузли:

  • Приморськ: щодня перевалював понад 1 мільйон барелів сирої нафти марки Urals.
  • Усть-Луга: минулого року забезпечив експорт близько 33 мільйонів тонн нафтопродуктів.

Втрата обох портів створює миттєве логістичний колапс, який неможливо усунути швидко. Генеральний директор російського державного оператора нафтопроводів «Транснефть» ніколай токарєв визнав, що оперативно перенаправити такі гігантські обсяги сировини вкрай складно через масштаби проблеми. По суті, для росії це насамперед логістичний параліч, який уже трансформується у проблему глобальної пропозиції.

Чому Чорне море не врятує

Наразі москва гарячково намагається змінити маршрути постачання, перенаправляючи потоки нафти внутрішніми шляхами або до чорноморських портів. Однак ці альтернативи мають серйозні вади:

  • Пропускна здатність резервної інфраструктури (залізниці та інших трубопроводів) є жорстко обмеженою.
  • Чорне море більше не є безпечною гаванню через ескалацію атак на російські танкери останніми тижнями.

У результаті рф змушена боротися з кризою на кількох фронтах одночасно: колапс потужностей у Балтиці, зростаючі військові ризики в Чорному морі та постійні ускладнення через західні санкції. Навіть якщо обсяги видобутку нафти всередині країни зберігатимуться, процес її доставки від свердловини до покупця стає значно дорожчим, складнішим та непередбачуванішим.

Глобальний контекст: нафта пробиває $106

Балтійські удари України збіглися в часі з наймасштабнішим енергетичним шоком десятиліття. Війна на Близькому Сході, фактичне перекриття Іраном Ормузької протоки та подальші перебої у видобутку нафти і виробництві скрапленого газу (СПГ) вже розігріли ринок до максимуму. Виведення з гри 40% російського експорту стало додатковим каталізатором для і без того захмарних цін.

Чому це важливо

Успішні удари по Балтиці демонструють перехід України до стратегії економічного удушення росії. Балтійські порти були головною артерією, через яку кремль фінансував війну, продаючи нафту в обхід санкцій. Виведення з ладу 40% експортних потужностей завдає прямого удару по російському бюджету, оскільки перенаправлення таких обсягів у реальному часі є фізично неможливим. Водночас для глобального ринку це означає закріплення жорсткого дефіциту: синхронна зупинка постачань через Ормузьку протоку та балтійські порти рф гарантує, що період надвисоких цін на енергоносії триватиме, що ще більше посилить глобальний інфляційний тиск.

Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
