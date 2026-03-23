Український Skynet: американські інвестори оцінили розробника рою дронів у $450 млн

Вже друга українська компанія з'явилася на американських біржах. Восени минулого року IPO на Nasdaq провів мобільний оператор Київстар, а кілька днів тому там же розмістив акції військовий стартап Swarmer. Це IPO стало однією з головних подій на фінансовому ринку завдяки неймовірному зростанню ціни акцій. В чому причина успіху та як він вплине на оборонний сектор України, розбирався «Мінфін».

Swarmer займається розробкою програмного забезпечення, яке дозволятиме одному оператору керувати відразу десятками, а то й сотнями дронів, які працюватимуть як одна команда. Традиційно в компанії підкреслюють, що безпосередньо самі дрони вони не роблять. Замість цього своє програмне забезпечення вони можуть інтегрувати як у повітряні, так і в наземні чи водні дрони інших виробників.

Якщо коротко пояснити суть розробок стартапу, то вони поєднують управління дронами людиною та штучним інтелектом. Ключові рішення, як то вибір цілі для ударів визначає людина, а рій дронів має зробити все інше — атакувати ціль, вести контроль, аналізувати місцевість, шукати інші потенційні цілі.

Як пише The Wall Street Journal, мета Swarmer — забезпечити одночасну роботу до 100 дронів. Усі вони мають діяти синхронно, обмінюватись інформацією безпосередньо один з одним, а не через операторів-людей, та автономно виконувати місії.

Один з двох співзасновників компанії Алекс Фінк відзначав, програмне забезпечення здатне керувати майже 700 дронами, хоча на практиці це ще не демонструвалося. Одна з переваг технології, що рій дронів здатен працювати навіть за відсутності GPS, також в компанії вдосконалюють технологію, щоб обходити засоби радіоелектронної боротьби.

«Абсолютна більшість дронів побудовано навколо оператора. Щоб керувати маленьким дроном, потрібна щонайменше одна людина. А великим — дві або три, залежно від класу дрона. Це означає, що коли ти пробуєш використати 10 дронів, тобі треба щонайменше 10 людей, і вся ця історія з розділенням частот, під'єднанням дуже погано працює. А для бізнесу, виробників це означає, що за межами України ти не продаси клієнту більше ніж 100 дронів, тому що вони не мають стільки людей, щоб ними користуватися. Тож ми вирішуємо проблему ефективності, коли один пілот стає оператором і може використовувати стільки дронів, скільки в нього є. Наша мета — прибрати людей з поля бою і зберегти ефективність місій», — пояснював принцип роботи інший співзасновник компанії Сергій Купрієнко.

Swarmer далеко не єдиний у світі стартап, який працює над залученням ШІ до управління дронами. Однак з погляду інвесторів, українська компанія має суттєві переваги — використання та відточування технології безпосередньо на полі бою.

За даними компанії її розробки вже використовують більше 40 військових підрозділів, а дрони з відповідним ПЗ виконали понад 100 тис. бойових завдань в Україні. Це дозволило зібрати 140 терабайт даних, на яких продовжує навчатися ШІ.

Як зізнається Сергій Купрієнко, його мета створити «етичний Skynet» (посилання до системи ШІ із фільму Термінатор). «Людина ухвалює рішення про ураження конкретної цілі або зони. Тобто вона бере на себе відповідальність за те, що в цій зоні немає дружніх підрозділів і цивільних. Ми повністю дотримуємося стандартів НАТО і багато ресурсів вкладаємо у відстежуваність логіки ШІ-алгоритму», — розповідає він.

Головним ринком для Swarmer є використання її розробок для військових цілей. Проте готується і цивільне застосування: реагування на стихійні лиха, пожежогасіння, використання на масових заходах тощо.

Фінансовий стан компанії

З моменту свого створення у 2023 р. Swarmer ніколи не демонструвала прибутків. У 2024 р. її збитки становили $2,1 млн, а в 2025 р. — $8,5 млн.

При цьому доходи (або ж продажі) вкрай невисокі. У 2024 р. вони становили $329 тис., а минулоріч знизилися до $310 тис. Компанія існує за гроші, залучені від інвесторів, хоча для технологічного сектору в цьому немає нічого дивного. Приміром, Amazon працював «у мінус» перші 9 років після свого заснування, Uber — 14 років, а Tesla — 17 років. І навіть це не рекорд серед сучасних техногігантів. Музичний сервіс Spotify був збитковим 18 років поспіль.

Очікується, що доходи компанії стрімко зростуть. Swarmer заявляє, що має тверді зобов'язання щодо продажів протягом наступних 12−24 місяців на загальну суму $16,3 млн. Також компанія очікує додаткових $16,8 млн від непідтверджених угод з деякими наявними клієнтами.

Коли ж стартап стане прибутковим у компанії не прогнозують. Можливо, такої цілі у засновників взагалі немає, а вони сподіваються відточити технологію та продати компанію. Справа у тому, що такі лідери оборонного сектору як Lockheed Martin, Raytheon чи Rheinmetall не горять бажанням розвивати власний ШІ. Річ у тому, що технологія ризикована і якщо такі дрони завдадуть удару по дружніх військах чи цивільних, то це репутаційно позначиться на всіх підрозділах корпорації. Тому гігантам індустрії краще зачекати хто здійснить розробку, а далі купити успішну компанію.

Перші результати торгів

Торгівля розпочалася за ціни розміщення $5 за акцію та обсягу в 3 млн штук. Загальна ж капіталізація Swarmer за цих умов оцінювалася у $60 млн, тобто на біржі опинилося близько чверті акцій компанії.

Відразу після початку торгів акції Swarmer різко пішли вгору, але продемонстрували й високу волатильність — внаслідок одного з тимчасових падінь торгівлю навіть ненадовго призупиняли.

Однак загалом акції продемонстрували висхідну траєкторію. Максимум якого їм вдалося досягнути становив $65 за акцію. Тобто вони подорожчали на 1300%. Хоча на цій вершині втриматися не вдалося — торги минулого тижня завершилися з ціною $36,7. Тобто від ціни розміщення зростання становить 730%

Такий стрімкий ріст пов'язаний зі виходом Swarmer на біржу в розпал війни США з Іраном, коли американці помітили високу ефективність ворожих дронів і недоліки традиційного ППО через високу вартість та обмежені запаси ракет.

Як відзначає ринковий аналітик TipRanks Джоел Баглоул, значна частина попиту на акції компанії була пов'язана з активністю роздрібних інвесторів.

Чи можна вважати компанію українською

Висвітлюючи успішне IPO західні фінансові медіа інколи називали компанію американською, або взагалі не говорили про її походження. Однак часто Swarmer позначався саме як український розробник дронів. Зокрема, так про нього писали MarketWatch та The Guardian.

Тому варто розібратись до якої країни належить стартап. Його штаб-квартира знаходиться у Остіні — «кремнієвій долині» Техасу. Засновників двоє — американець Алекс Фінк та українець Сергій Купрієнко.

Стартапом вони керують разом, але з чітким розподілом обов'язків. Фінк відповідальний за залучення інвесторів, проведення IPO, а Купрієнко — керує розробками.

Ідея створення компанії виникла саме у Купрієнка. До створення власного стартапу він керував R&D та AI-напрямами в Ring (підрозділ Amazon, що розробляє «розумні» дверні дзвінки та системи безпеки). Також він був CEO компанії Squad Ukraine, де працював над рішеннями комп’ютерного зору.

В компанії близько 60 співробітників — більшість з них перебуває в Україні, тут же живе і Сергій Купрієнко. У Swarmer ще два відділення у Польщі та Естонії. Частково іноземці теж залучені до розробок, але як пояснювали у стартапі, закордонні офіси необхідні для маркетингу, зустрічей з клієнтами та подібної роботи.

Чи можна за таких умов вважати компанію українською, чи вона радше американська з українським походженням кожен може вирішувати самостійно

Які наслідки IPO

В Україні близько 500 компаній займаються розробкою дронів. Ще сотні спеціалізуються на системах РЕБ, різних елементах робототехніки тощо. Попри високу оцінку ринком, Swarmer не вважається найбільшою з них.

Так, UFORCE цього місяця залучила інвестиції на $50 млн з оцінкою капіталізації понад $1 млрд. Компанія найбільш відома морськими дронами MAGURA, але розробляє також велику кількість моделей повітряних дронів та наземних роботизованих комплексів

Також на слуху розробник крилатих ракет Flamingo і ряду дронів Fire Point. Цього року компанія EDGE Group із ОАЕ подала заявку на придбання 30% акцій українських зброярів за $760 млн. Загалом капіталізація компанії була оцінена приблизно у $2,5 млрд.

Вихід українського оборонного стартапу на американську біржу став практичним підтвердженням життєздатності вітчизняної технологічної екосистеми, вважає керівник напрямку інвестицій державного оборонного кластера Brave1 Артем Мороз. За його словами, це сигнал для інших українських оборонних компаній, що вони можуть говорити з інвесторами на рівних.

На думку співкерівниці Центру оборонних технологій із Київської школи економіки Олени Білоусової, до двох десятків українських компаній могли б повторити шлях Swarmer, але значно важливіше, що IPO стало сигналом для венчурних інвесторів звернути більшу увагу на українські стартапи.

Успіх однієї компанії спростить дорогу для залучення грошей для сотень інших. Відповідно швидше нові технології з'являтимуться на фронті. Сама ж Swarmer найближчим часом може не турбуватися про гроші та зосередитись на розробках.

«Я вважаю, що за 3−4 роки максимум ми маємо щонайменше частково перейти на повністю автономні системи. Просто тому, що ми дійдемо до точки, коли будемо програвати там, де людина буде в ланцюжку ухвалення рішення. Вона буде найповільнішою ланкою. Зрозуміло, що це йде в розріз з поточними доктринами, тому що ми всі трошки боїмося, щоб Skynet нас не захопив. Але єдиний спосіб вижити проти авторитарних країн — побудувати систему, якій ми справді зможемо довіряти і яка буде суперефективна», — говорить Сергій Купрієнко.