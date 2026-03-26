Головне за четвер: ціни на золото, потреби зовнішнього фінансування та тимчасовий захист українців у ЄС

Золото лихоманить: чи залишається жовтий метал захисним активом?

З початком воєнного конфлікту в Ірані вартість золота знизилася на понад 15%, що поставило під сумнів його статус «захисного активу». Але чи справді золото припинило виконувати цю функцію? — Відповісти це питання буде простіше, якщо розібрати причини поточної динаміки «золотих» цін.

Україні потрібно $52 млрд: Мінфін оцінив потреби зовнішнього фінансування на 2026 рік

Потреби України у зовнішньому фінансуванні залишаються значними — у 2026 році вони становлять близько $52 млрд. Про це повідомило Міністерство фінансів за підсумками 16-го засідання Керівного комітету Української платформи донорів.

Тимчасовий захист у ЄС для українців можуть продовжити: які рішення обговорюють

У країнах Європейського Союзу розпочали новий етап дискусій щодо можливого продовження тимчасового захисту для українців, які були змушені виїхати через повномасштабну війну. Якщо рішення ухвалять, механізм Temporary Protection Directive може діяти вже шостий рік поспіль. Водночас у Брюсселі дедалі частіше наголошують: формат цього продовження може суттєво змінитися.

Мінекономіки порахувало, скільки українців скористаються кешбеком на пальне

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства оприлюднило розрахунки щодо нової програми державної підтримки автомобілістів «Національний кешбек» на пальне. За прогнозами відомства, скористатися інструментом часткового повернення коштів за пальне зможуть близько 3 млн громадян. Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів

Повернення без статусу: як насправді Україна зустрічатиме своїх біженців

У березні 2027 року завершується дія Директиви про тимчасовий захист ЄС. Це означає, що вже зараз — у 2026-му — мільйони українців приймають рішення про своє подальше життя. Повернення, ймовірно, не буде одномоментним, але перша хвиля прийде уже наступного року. І те, як вона відбудеться, матиме довгостроковий вплив: українські мігранти швидко створили мережі самопідтримки, де новини й особистий досвід поширюються набагато швидше, ніж будь-яка офіційна комунікація. Про це в колонці на lb.ua написала старша аналітикиня Інституту фронтиру Роксолана Авраменко.