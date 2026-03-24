У квітні Україну накриє дефіцит автогазу: що буде з цінами на пальне та перевезення

Уже з квітня на вітчизняних АЗС можуть початися перебої з автогазом. І, відповідно, існує ризик його ще більшого подорожчання. Річ у тім, що на світовому ринку зрідженого газу наростає криза. Блокування Ормузької протоки, удари Ірану по виробничих газових потужностях Катару, надзвичайна ситуація на терміналі в США підвищують ціни на зріджений газ і ставлять під сумнів саму наявність необхідного обсягу ресурсу. Через це постачальники скорочують ліміти українським компаніям.

Автогаз — ресурс досить специфічний. Зазвичай, на газобалонне обладнання машини переводять водії з обмеженою кількістю коштів, розраховуючи таким чином заощадити. Ще один великий сегмент споживачів зрідженого газу — так звана мала комерція: маршрутки, невеликі вантажівки тощо.

Тому, якщо з газом почнуться глобальні проблеми, це може вдарити не тільки по гаманцях водіїв, але й по цінах на перевезення — як пасажирські, так і вантажні.

«Мінфін» розбирався, чим загрожує Україні дефіцит автогазу, що буде з цінами на нього і чи є сенс зараз взагалі встановлювати ГБО.

Захмарні ціни та привид дефіциту

Вже з квітня на українських заправках може виникнути дефіцит. Як зазначають аналітики профільного майданчика enkorr, станом «на зараз» купити газ оптом ще можна, але постачання «за економічно доцільною ціною» з квітня трейдери вже не гарантують.

Причин відразу декілька. По-перше, фактично блокується імпорт зрідженого газу через Ормузьку протоку через війну в Ірані (як, втім, і нафти).

По-друге, Іран атакує газову інфраструктуру Катару — великого світового постачальника зрідженого газу. Нещодавно катарська компанія QatarEnergy повідомила, що може оголосити форс-мажор за довгостроковими контрактами на постачання газу до Італії, Бельгії, Південної Кореї та Китаю через іранські атаки на її інфраструктуру, які вже призвели до зниження експортних потужностей країни з газу на 17%. Зупинено виробництво 12,8 млн тонн зрідженого газу, а на відновлення пошкоджених потужностей, за оцінками компанії, знадобиться 3−5 років. «Без Катару на світовому ринку точно буде дефіцит газу», — каже засновник групи компаній «Прайм» Дмитро Льоушкін.

По-третє, американська компанія Targa Resources, що займається транспортуванням зрідженого нафтового газу, 19 березня оголосила форс-мажор на завантаження ресурсу зі свого терміналу на Х'юстонському каналі через несправності обладнання (на нього припадає близько 20% усього експорту зрідженого газу зі США, у тому числі 10% — до Європи).

Це фактично стало «останньою краплею» і ще більше посилило панічні настрої в сегменті СПГ, — зазначає Argus.

У результаті ціни на зріджений газ у північно-західній частині ЄС, на які орієнтуються польські трейдери, зросли відразу на $83 за тонну (до $923), бутану — на $70 (до $873). Станом на 20 березня вартість газу в Європі підвищилася майже до тисячі доларів за тонну. Польські трейдери (у яких закуповуються багато українських імпортерів) продають ресурс за $1 035—1 080 за тонну, що на $25 дорожче, ніж минулого тижня. А з огляду на транспортування, ціни на кордоні в Україні зросли до $1 067−1 136. Але є й фізичний брак ресурсу.

Щодо морських поставок — також спостерігається «блокада». За оцінками, до кінця березня українські порти недоотримають близько 10 тисяч тонн газу. Румунські оператори не називають чітких термінів нових поставок, — зазначають аналітики enkorr.

Якщо Ормузьку протоку до квітня не буде розблоковано, великі постачальники можуть підвищити ціни на ресурс на $300 за тонну. При цьому великі сумніви викликає наявність необхідного обсягу газу.

На світовому ринку починається «боротьба за автогаз» — великі партії «перехоплюють» великі покупці, зокрема, Китай, а дрібним постачальникам скорочують ліміти. До цього «чорного» списку потрапляють й багато українських компаній.

«Річ у тім, що в українських імпортерів немає довгострокових контрактів, вони купують ресурс буквально з колес. Зрозуміло, що в разі надзвичайної ситуації таких клієнтів залишають без товару в першу чергу», — пояснив «Мінфіну» керівник спеціальних проєктів НТЦ Геннадій Рябцев.

Як зміняться цінники на газ в Україні та чи є сенс на ньому їздити

В Україні зріджений газ, як і бензин, та дизель, також дорожчає. За даними агентства А-95, станом на 23 березня зросли як оптові, так і роздрібні ціни на ЗПГ. У середньому в країні оптом газ продають за 43,55 гривні, а в роздробі — за 45,53 гривень. Для порівняння: за даними цінового моніторингу «Мінфіну», наприклад, ще 20 березня зріджений газ у роздробі продавали за 44,02 гривні, а на початку березня — за 38,5 гривень за літр.

При цьому ризики нестачі ресурсу можуть ще більше підвищити ціни. «Незрозуміло, де взагалі зупиниться ціна, і чи купуватимуть автогаз в Україні, скажімо, за 50 гривень за літр. Багато продавців взагалі не хочуть торгувати зрідженим газом, оскільки на ньому вони заробляють менше, ніж, наприклад, на бензині чи дизелі, а ризиків більше», — каже Рябцев.

Зазначимо, що дефіцит зрідженого газу не зупинить в один момент рух транспорту, що використовує цей ресурс. Автомобілі з ГБО можуть споживати як газ, так і бензин.

Донедавна їздити на газі було вигідніше, ніж на бензині, через що, власне, водії й встановлювали газобалонне обладнання.

«Але вже зараз вигода є вкрай сумнівною. Вважається, що реальна економія на заправці йде, доки вартість літра газу не перевищує ціну за пів літра бензину. Бензин зараз коштує, в середньому, близько 72 гривень за літр. Тобто, за цією формулою, газ мав би коштувати до 36 гривень, а він уже понад 45,5 гривень», — каже Рябцев.

Аналітик агентства «А-95» Артем Куюн називає іншу формулу. «Економія від експлуатації авто на газі триває до того моменту, доки вартість газу не досягне 70% від ціни бензину. Тобто якщо, наприклад, бензин коштуватиме 75 гривень, то цінова межа для газу — 50 гривень. Найімовірніше, саме до таких позначок він і подорожчає, з огляду на тенденції на ринку ЗПГ», — пояснив «Мінфіну» Куюн.

За словами Рябцева, якщо ціни ще зростуть, сенс їздити на газі, а тим паче, витрачатися на ГБО тим автовласникам, які його поки що не встановили, фактично втрачає сенс.

Удар по «економсегменту» авторинку та зростання тарифів на перевезення

Головна проблема в українських реаліях — «соціальна» складова автогазу. Найчастіше ГБО встановлювали водії з обмеженими фінансовими можливостями (або ж власники автомобілів із великим об'ємом двигуна), щоб таким чином заощаджувати на заправці. Автомобілі на газі масово «прописані» в українських селах і невеликих містечках, де у мешканців із доходами, м'яко кажучи, не дуже добре.

Тому, якщо ще місяць тому 100 кілометрів шляху обходилися в середньому в 385 гривень, а зараз — вже понад 450 гривень, із перспективою збільшення цієї суми до 500 гривень, для багатьох автовласників це реальна проблема. При цьому компенсації за державною програмою «Кешбек на паливо» за зріджений газ найменші — всього 5% від вартості (за бензин — 10%, за дизель — 15%).

Зріджений газ застосовується також у балонах для приготування їжі в негазифікованих сільських будинках, для опалення та як пальне для зерносушарок в агросекторі. Тобто проблеми зі ЗПГ торкнуться насамперед українського села.

Але автогаз масово використовує ще один сегмент споживачів — так звана мала комерція — маршрутки, невеликі вантажівки та мікроавтобуси, які розвозять товари містом.

Для них брак газу та його подорожчання загрожують помітним зростанням собівартості перевезень, що, найімовірніше, змусить перевізників підвищувати тарифи й для клієнтів. Зазначимо, що багато маршруток уже подорожчали. Наприклад, поїздка на маршрутці з Києва до Білої Церкви з 20 березня коштує 250 гривень, замість 180 гривень. Не виключено, що буде й «другий етап» подорожчання.

«Дорожчають і дизель, і газ. Дефіцит може виникнути в будь-який момент, причому всіх видів палива. Тому ситуація залишається складною», — каже голова Всеукраїнської асоціації автостанцій Ігор Житинський.

Зростання тарифів на вантажні перевезення продавці товарів почнуть закладати до роздрібних цінників. Тому подорожчання тих самих продуктів харчування, які розвозяться містами на невеликому комерційному транспорті, продовжиться.