Hyundai представив нащадка Getz: чим здивував новий i20 2027 року (фото)

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 червня 2026, 12:40

Hyundai представив нащадка Getz: чим здивував новий i20 2027 року (фото)

Компанія Hyundai представила новий хетчбек i20 2027 модельного року, який стане одним із ключових гравців у сегменті компактних автомобілів. Модель отримала повністю оновлений дизайн, сучасний цифровий салон та вдосконалене шасі. Про це пише MMR.net.

Компанія Hyundai представила новий хетчбек i20 2027 модельного року, який стане одним із ключових гравців у сегменті компактних автомобілів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Новий Hyundai i20 залишився класичним хетчбеком і не перетворився на кросовер, як очікували деякі експерти. Виробник вирішив зберегти традиційну концепцію моделі, тоді як роль компактного кросовера в лінійці бренду виконуватиме Hyundai Bayon.

Автомобіль виріс у розмірах порівняно з попередниками. Його довжина становить 4,13 м, ширина — 1,78 м, а колісна база досягає 2,58 м. Об'єм багажника складає 346 літрів.

Hyundai i20 2027 отримав новий дизайн і цифровий салон

Зовнішність моделі виконана у сучасній стилістиці Hyundai. Передню частину прикрашає світлодіодна оптика H-Architecture, у якій використовується графічний елемент у формі літери «H».

Задня частина вирізняється компактними ліхтарями, темною декоративною вставкою між ними та тонкою світлодіодною смугою на дверях багажника.

У салоні встановлено цифрову панель із двома інтегрованими дисплеями діагоналлю 12,3 дюйма. Мультимедійна система підтримує бездротові Apple CarPlay та Android Auto, підключення через мережу 5G, а також дистанційні оновлення програмного забезпечення OTA.

Серед оснащення також передбачені система Bluelink, USB-порти для передніх і задніх пасажирів та кнопка екстреного виклику SOS.

Що під капотом

Під капотом топової версії встановлено 1,0-літровий трициліндровий турбомотор TGDI з безпосереднім упорскуванням пального.

Агрегат розвиває 115 к.с. та 172 Нм крутного моменту. У парі з двигуном працює шестиступенева автоматична коробка передач із підкермовими пелюстками перемикання передач.

Також виробник повідомляє про доопрацьоване шасі, точніше налаштоване електропідсилення керма та ефективніші гальма. У версії Ultimate використовуються дискові механізми на всіх колесах.

Попри те, що в деяких країнах Hyundai i20 вже пропонується з електрифікованими силовими установками, новинка дебютувала без гібридних технологій. Модель оснащується виключно традиційними бензиновими двигунами.

Переваги оформлення полісу ОСЦПВ на «Мінфіні»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами