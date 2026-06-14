Hyundai представив нащадка Getz: чим здивував новий i20 2027 року (фото)

Компанія Hyundai представила новий хетчбек i20 2027 модельного року, який стане одним із ключових гравців у сегменті компактних автомобілів. Модель отримала повністю оновлений дизайн, сучасний цифровий салон та вдосконалене шасі. Про це пише MMR.net.

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Новий Hyundai i20 залишився класичним хетчбеком і не перетворився на кросовер, як очікували деякі експерти. Виробник вирішив зберегти традиційну концепцію моделі, тоді як роль компактного кросовера в лінійці бренду виконуватиме Hyundai Bayon.

Автомобіль виріс у розмірах порівняно з попередниками. Його довжина становить 4,13 м, ширина — 1,78 м, а колісна база досягає 2,58 м. Об'єм багажника складає 346 літрів.

Hyundai i20 2027 отримав новий дизайн і цифровий салон

Зовнішність моделі виконана у сучасній стилістиці Hyundai. Передню частину прикрашає світлодіодна оптика H-Architecture, у якій використовується графічний елемент у формі літери «H».

Задня частина вирізняється компактними ліхтарями, темною декоративною вставкою між ними та тонкою світлодіодною смугою на дверях багажника.

У салоні встановлено цифрову панель із двома інтегрованими дисплеями діагоналлю 12,3 дюйма. Мультимедійна система підтримує бездротові Apple CarPlay та Android Auto, підключення через мережу 5G, а також дистанційні оновлення програмного забезпечення OTA.

Серед оснащення також передбачені система Bluelink, USB-порти для передніх і задніх пасажирів та кнопка екстреного виклику SOS.

Що під капотом

Під капотом топової версії встановлено 1,0-літровий трициліндровий турбомотор TGDI з безпосереднім упорскуванням пального.

Агрегат розвиває 115 к.с. та 172 Нм крутного моменту. У парі з двигуном працює шестиступенева автоматична коробка передач із підкермовими пелюстками перемикання передач.

Також виробник повідомляє про доопрацьоване шасі, точніше налаштоване електропідсилення керма та ефективніші гальма. У версії Ultimate використовуються дискові механізми на всіх колесах.

Попри те, що в деяких країнах Hyundai i20 вже пропонується з електрифікованими силовими установками, новинка дебютувала без гібридних технологій. Модель оснащується виключно традиційними бензиновими двигунами.