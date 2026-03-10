Не тільки бензин: які нові цінові удари чекають українців після стрибка цін на нафту

Через військові дії на Близькому Сході цінники на нафту «прямують до зірок». На кінець минулого робочого тижня, 6 березня, травневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures Europe підскочили до $91,44 за барель — це максимум із весни 2023 року. А вже у понеділок, 9 березня, цінник у моменті сягав майже $120. І, зважаючи на все, нафтові прайси беруть розгін.

За деякими прогнозами, вартість нафти вже найближчим часом може сягнути $130, а якщо конфлікт затягнеться, то ми побачимо і $200−215. У міністерстві енергетики Катару не виключають, що цінник у $150 за барель стане реальністю вже через 2−3 тижні блокування Іраном Ормузької протоки (через неї торговельні судна не можуть проходити звичним логістичним маршрутом).

І Європа, і Україна вже відчули на собі прояви нафтового ажіотажу — автомобільне пальне у роздробі помітно подорожчало.

Але нафта — це не лише дизель та бензин. Від котирувань на неї залежать цінники на газ та біржову сільгосппродукцію, великим світовим експортером якої є Україна. Крім того, в «Ормузький вир» зараз затягує не лише нафту, а й добрива, що провокує зростання цін на них напередодні весняної посівної та може позначитися на врожаї-2026.

«Мінфін» розбирався, як конфлікт на Близькому Сході позначиться на Україні, і що буде з цінами.

Чи коштуватиме нафта $200?

З моменту атаки США на Іран конфлікт уже охопив багато країн на Близькому Сході, зокрема, таких великих видобувачів нафти, як ОАЕ, Кувейт та Катар.

Іран, крім того, що б'є по територіях сусідніх країн, заблокував Ормузьку протоку — важливий логістичний маршрут, через який проходить близько 20% світових обсягів нафти. За оцінками CitiGroup, світовий ринок сирої нафти втрачає через блокування Ормузької протоки від 7 до 11 млн барелів нафти.

Окрім того, основні видобувачі не можуть повноцінно качати нафту через воєнні дії в регіоні. Минулого тижня Кувейт почав скорочувати видобуток на деяких свердловинах після того, як у нього закінчилися ємності для зберігання нафти. І хоча президент США Дональд Трамп заявляє про якісь «невідкладні заходи» щодо стримування цін на нафту (серед них, зокрема, відмова від обмежень для індійських НПЗ щодо купівлі нафти у росії та зростання комерційних запасів нафти в Штатах), котирування на «чорне золото» йдуть вгору.

Вже у понеділок, 9 березня, нафта подорожчала до $108, із піком ціни майже у $120. Якщо конфлікт не буде врегульовано, можливе зростання ціни до $200−215 за барель.

Експерти кажуть: навіть якщо ситуація на Близькому Сході стабілізується, нафта ще довго не повернеться до минулих цін, оскільки багато країн, навчених гірким досвідом, закуповуватимуть ресурс у великих обсягах для національних резервів.

Водночас навіть зростання нафтових котирувань до $100−120 за барель загрожує, згідно з прогнозами Goldman Sachs Group, сплеском ф'ючерсів на дизельне пальне на 50% протягом тижня. Що зрозуміло, різко збільшить темпи інфляції. Адже автомобільне пальне закладено до собівартості пасажирських та вантажних перевезень, а отже, і до цінників на багато товарів та послуг.

Зазначимо, що і в США, і в Європі цінники на заправках зростають другий тиждень поспіль. Так, у Німеччині за минулий тиждень вартість бензину та дизеля збільшилася на 10%, а у США — на 11%. Україна також не стала винятком.

За скільки купимо пальне та чи можливий його дефіцит в Україні

В Україні цінники на заправках змінювалися фактично синхронно із європейськими.

До кінця минулого тижня вартість бензину А-95 на вітчизняних АЗС преміум-сегменту (ОККО, WOG) досягла рекордних 70,99 гривень, дизельного пального — 73,99 гривень, зрідженого газу — 41,98 гривень за літр.

Цінник на преміальний «сотий» бензин перевищив 80 гривень (його продавали за 80,99 гривень за літр).

На заправках середнього та економкласів цінники на декілька гривень нижчі, але вони вже активно «підтягуються». Для порівняння: ще 2−3 березня, після першого етапу подорожчання, середня вартість бензину у країні становила близько 65 гривень (це з огляду на зростання ціни майже на 2 гривні за літр). Потім цінники додали ще 2 гривні на літрі і заправники продовжують переписувати цінники. Скажімо, у мережі АЗС «Фактор», де раніше бензин і дизель вважалися дешевими, ціни зросли відразу на 4−5 гривень, деякі заправки підвищили їх відразу на 2 гривні, і далі ще в декілька етапів тощо.

У соцмережах українці жартують, що незабаром АЗС вказуватимуть ціни не за літр, а за 100 грамів пального, щоб не так шокувати покупців.

Керівник консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн пояснював, що цінники на пальне містять щонайменше 5 «ажіотажних» гривень на літрі. Українці масово почали скуповувати пальне на хвилі чуток про його подорожчання. Обсяги реалізації в багатьох мережах зросли на 50% і більше. Це змусило їх переглядати цінники оперативніше, ніж якби торгівля йшла у нормальному режимі. Адже на той час уже почали підвищуватися ціни на опті, і, в міру того, як із роздроба все «вигрібали», АЗС доводилося докуповувати дорожчі партії на опті.

Тобто колишня формула, за якою зростання цін на опті позначається на роздрібному сегменті лише протягом двох тижнів, цього разу зламалася.

Причому були періоди, коли ціни на опті були дорожчими за роздрібні — так швидко все змінювалося.

На початку цього тижня ціни на АЗС практично не змінилися. Але вони зросли на опті. За словами Куюна, «на вході» в Україну пальне коштує вже 80 гривень за літр через різке підвищення біржових котирувань. З огляду на податки і витрати постачальників, цінник на АЗС може впритул наблизитися до 90 гривень за літр, — каже засновник групи компаній «Прайм» Дмитро Льоушкін.

Проте влада вирішила стримати апетити заправників. Минулого тижня у Кабміні заявили, що посилюють контроль за цінами на пальне. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко анонсувала низку заходів, які мають сприяти зниженню цін. Зокрема, державна «Укрнафта» реалізовуватиме паливо з мінімальними торговельними націнками, формуючи своєрідний орієнтир «справедливої ціни» на ринку.

«Паралельно працюємо з іншими операторами ринку пального та розраховуємо на їхню відповідальну та зважену цінову політику», — сказала Свириденко. Розслідування на ринку пального вже розпочало й АМКУ.

Льоушкін запевнив «Мінфін»: «від нас нічого не залежить» і «ніхто не знає, скільки коштуватиме пальне, умовно, за місяць».

Він каже, що багато мереж уже обнулили знижки за картками лояльності для постійних клієнтів (це так зване приховане подорожчання пального), а на опті цінник на пальне на кінець минулого робочого тижня підскочив до 70 гривень, а цього — до 90 гривень. При цьому мінімальна маржа АЗС (із огляду на логістику та податкове навантаження, зарплати персоналу тощо) — 10 гривень на літрі. Тобто ось вам і «свіжий» роздрібний цінник у 90 гривень за літр.

Одночасно зростає й курс долара, що також безпосередньо впливає на ціни на українських АЗС.

Багато країн, включаючи ті, звідки Україна імпортує паливо (зокрема, Румунія), вирішили зупинити відвантаження. І якщо пул експортерів нафтопродуктів скорочуватиметься, Україна взагалі ризикує зіткнутися з паливним дефіцитом — коли бензину та дизелю не буде ні за якими цінами. Власне, дефіцит ресурсу в Україні спостерігався у 2022 році, коли держава також намагалася регулювати ціни на заправках. Тепер водіїв знову ставлять перед вибором — або космічні цінники, або черги та порожні баки.

Подорожчає все?

За словами Льоушкіна, через подорожчання пального в Україні вартість кілометра шляху логістичних компаній уже підскочила на 10 гривень. Це означає, що незабаром почнуть дорожчати всі товари у магазинах.

За словами керівника громадської організації SAVEФОП Сергія Доротича, частка пального/доставки у структурі собівартості продукції є різною. Вона може коливатися від 1−2% і досягати 10% на габаритних та крихких вантажах (наприклад, металопластикових вікнах). Відповідно, змінюватимуться і ціни на товари. Наприклад, продукти харчування можуть подорожчати на декілька відсотків, а меблі чи вікна — на 7−10%.

Зростання цін, до того ж, може піти ланцюжком, оскільки буде подорожчання доставки на кожному виробничому етапі (від сировини до готової продукції та доставки в роздріб). Тому в результаті цінник може ще значно збільшитися.

«Реакція споживчих цін в Україні на зростання цін на нафту не забариться. Лякає газ, і потреба підготовки до наступної зими, і поточне закачування. Це ще більша дірка у бюджеті та відсутність грошей під таку цінову динаміку. Ще гірше — аграріям. Це дуже погано у період агросезону побачити таке зростання цін на дизель. Це збільшення майбутніх цін на агропродукцію на 3−5%, а далі, ланцюжком, цін переробників, кормів для птиці та худоби тощо.

Тільки прямий вплив від 10% зростання цін на пальне на інфляцію може становити 1,5%. А опосередкований (через зростання цін на ланцюжках постачання) — ще 2,5%. Тобто сумарно можемо мати плюс 4% до інфляції. І це без газу. Головний момент — як довго цей ціновий шок (подорожчання нафти та палива — ред.) триватиме", — написав на своїй сторінці у Фейсбуці фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Пастка для аграріїв

Але Ормузька протока — це не лише нафта. Наприклад, через нього проходить близько 26% світової торгівлі азотними добривами. І виходить, зараз вони теж на паузі. Українські виробники добрив працюють на третину від потужностей (через перебої з електрикою та дорогу сировину).

Тому, наприклад, аміачна селітра в Україні вже дефіцитна, а цінники на неї зашкалюють. Так, якщо торік добрива цього виду коштували 15−21 тисяч гривень за тонну, то зараз — 23−28,4 тисячі. Брак аміачної селітри на вітчизняному агроринку оцінюється щонайменше в 150 тисяч тонн.

На світовому ринку (звідки добрива імпортуються до України) також подорожчав карбамід (із 485 до 505 доларів за тонну). Через блокування Ормузької протоки добрива можуть додати в ціні ще 20−30 доларів на тонні.

Власник фермерського господарства Ігор Йосипенко (Херсонщина) каже, що вони не запаслися «за старими цінами» ні пальним, ні добривами. І будуть змушені купувати ресурси дорого. Щобільше, вже підвищилися цінники на перевезення, що робить менш вигідним продаж торішнього врожаю.

Водночас, якщо нафта продовжуватиме дорожчати, вона «підтягне» вгору і ціни на окремі види агропродукції, наприклад, сою чи ріпак, які використовуються під час виробництва біопалива. Оскільки Україна є великим світовим експортером, високі закупівельні ціни на врожай-2026 можуть нівелювати зростання витрат аграріїв на посівну.

Та й загалом цінники на аграрну продукцію наступного сезону можуть зрости, що на руку нашим експортерам. Втім, поки що незрозуміло, чи зможе подорожчання врожаю перекрити зростання цін на посівну-2026 та логістику.