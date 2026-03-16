16 березня 2026, 10:44

Війна в Ірані може призвести до найсерйознішого економічного колапсу в країнах Перської затоки з 1990-х років

Війна в Ірані загрожує завдати нищівного удару по найбільших економіках Перської затоки, пише Bloomberg. Якщо конфлікт не буде врегульовано найближчим часом, арабські монархії зіткнуться з наймасштабнішим економічним спадом з часів вторгнення Іраку до Кувейту на початку 1990-х років.

Війна в Ірані загрожує завдати нищівного удару по найбільших економіках Перської затоки, пише Bloomberg.

► Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Що кажуть економісти

Згідно з розрахунками Фарука Сусси, головного економіста Goldman Sachs Group по Близькому Сходу та Північній Африці, якщо бойові дії триватимуть до кінця квітня і призведуть до двомісячного блокування Ормузької протоки, ВВП Катару та Кувейту може впасти на 14% за підсумками року.

Саудівська Аравія та ОАЕ постраждають менше завдяки наявності альтернативних маршрутів експорту нафти в обхід критично важливої протоки. Проте їхній ВВП також може скоротитися на 3% і 5% відповідно. Для цих країн це стане найсильнішим економічним шоком з часів пандемії 2020 року.

«Для багатьох економік Перської затоки ця війна може мати більш серйозні короткострокові наслідки, ніж Covid-19, — зазначає Сусса. — Коли пил осяде, вони відновляться, але ще належить побачити, які шрами цей конфлікт залишить на довірі інвесторів».

Незважаючи на загальний негативний фон, економісти бачать кардинальні відмінності у стійкості країн регіону. Якщо Кувейт, Бахрейн і Катар приймають на себе основний удар через заблоковану логістику, то Саудівська Аравія та ОАЕ можуть парадоксальним чином отримати вигоду від цінового стрибка.

Ер-Ріяд, який успішно відбиває іранські атаки і зберігає відкритим повітряний простір, може стати головним бенефіціаром затяжної війни. Єдиним серйозним ризиком для королівства аналітики називають поглиблення бюджетного дефіциту в першому кварталі через локальне падіння доходів.

Однак у перспективі всього 2026 року Саудівська Аравія може перевершити довоєнні прогнози.

Тім Каллен, запрошений науковий співробітник Інституту арабських держав Перської затоки у Вашингтоні, вважає, що якщо видобуток саудівської нафти становитиме в середньому 7,5 млн барелів на добу, а ціна Brent утримається в районі $90, річний дефіцит бюджету країни скоротиться на 1% (до війни уряд закладав дефіцит у 3,3%). Очікується, що ОАЕ взагалі завершать рік із профіцитом бюджету.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Новини по темі
Всі новини
