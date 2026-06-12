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12 червня 2026, 8:47

Польща відтермінувала обмеження: автобуси через «Медика — Шегині» влітку курсуватимуть без змін

Автобусний рух через пункт пропуску «Медика — Шегині» у напрямку Польщі працюватиме влітку без обмежень. Польща погодилася відтермінувати обмеження руху, які мали тривати 18 місяців. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Автобусний рух через пункт пропуску «Медика — Шегині» у напрямку Польщі працюватиме влітку без обмежень.

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Що відомо

Питання було врегульовано за результатами переговорів між Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Польща за сприяння Посольства України в Польщі.

10 червня польська сторона поінформувала про намір тимчасово обмежити автобусний рух через пункт пропуску «Медика — Шегині» у напрямку в'їзду до Польщі з 15 червня 2026 року до листопада 2027 року у зв’язку з проведенням масштабних ремонтних робіт.

З огляду на важливість цього маршруту, Мінрозвитку оперативно ініціювало консультації з польською стороною щодо можливих наслідків такого рішення для громадян та міжнародних перевізників.

Читайтет також: Пункт «Шегині — Медика» закривають для автобусів до Польщі з 15 червня

«За результатами перемовин досягнуто домовленості про забезпечення оформлення автобусів на період літнього сезону навіть в умовах проведення ремонтних робіт», — зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, це дозволить зберегти стабільне транспортне сполучення між двома країнами.

Про подальші етапи реалізації проєкту реконструкції та можливі зміни в організації руху буде повідомлено додатково.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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