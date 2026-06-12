У минулому місяці автопарк України поповнили майже 4,5 тис. авто з дизельними двигунами. Це на чверть менше, ніж у травні 2025 р., повідомляє Укравтопром.
12 червня 2026, 9:39
В Україні скоротився попит на дизельні легковики: що купували найчастіше
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З них: понад 1,1 тис. од. нових (-8%) та близько 3,4 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-29%).
Топ-5 моделей нових дизельних легковиків
- RENAULT Duster — 263 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg — 135 од.;
- TOYOTA LC Prado — 95 од.;
- SKODA Kodiaq — 94 од.;
- TOYOTA Hilux — 73 од.
Топ-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- RENAULT Megane — 284 од.;
- NISSAN Qashqai — 235 од.;
- SKODA Octavia — 219 од.;
- KIA Sorento — 150 од.;
- HYUNDAI Santa Fe — 149 од.
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Джерело: Мінфін
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