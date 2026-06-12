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12 червня 2026, 14:33

Крадіям більше не потрібні iPhone: Apple увімкнула нову функцію, яка їх відлякує

Нова функція безпеки від компанії Apple практично позбавила сенсу крадіжки смартфонів iPhone. Останні дані поліції свідчать, що кількість вкрадених гаджетів, які зловмисникам вдається перепродати, стрімко впала. Це робить техніку Apple дедалі менш привабливою ціллю для грабіжників, повідомляє Appleinsider.

Крадіям більше не потрібні iPhone: Apple увімкнула нову функцію, яка їх відлякує

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Яскравим прикладом дієвості технології став Лондон, де вуличні пограбування останніми роками перетворилися на справжнє лихо. Дійшло до того, що підлітки на мопедах, які виривали телефони з рук перехожих, іноді повертали гаджет жертві назад, якщо з'ясовувалося, що це не iPhone. Проте зараз ситуація кардинально змінилася.

Комісар столичної поліції Лондона сер Марк Роулі в інтерв'ю для BBC заявив, що завдяки Apple зловмисники більше не можуть заробити на краденому.

«Раніше злочинці використовували спеціальне програмне забезпечення, щоб скинути пристрій до заводських налаштувань і швидко продати його за готівку. Але Apple „хакнула“ цю проблему. Свіжа статистика показує, що переважну більшість телефонів, викрадених за останні тижні, грабіжники так і не змогли обнулити», — заявив очільник поліції.

Що саме зробила Apple

Йдеться про функцію Захисту вкраденого пристрою (Stolen Device Protection). Хоча Apple розробила її раніше, ключовий перелом стався у березні 2026 року, коли з релізом оновлення iOS 26.4 компанія активувала цей захист автоматично (за замовчуванням) для всіх користувачів.

Тепер, якщо телефон опиняється в незнайомому місці (далеко від дому чи роботи), система блокує критично важливі дії, навіть якщо крадій підгледів ваш цифровий пароль розблокування. Щоб вимкнути «Режим втрати» або повністю стерти контент і налаштування, телефон вимагає виключно біометрію — Face ID або Touch ID.

Більше того, для зміни найважливіших налаштувань безпеки система тепер впроваджує годинну затримку. Це дає законному власнику дорогоцінний час, щоб зайти в мережу Локатора (Find My) з іншого пристрою та заблокувати свій iPhone.

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Поліція об'єднує зусилля з техгігантом

Неможливість скинути налаштування перетворила дорогі смартфони на «цеглини», які неможливо продати на чорному ринку.

Лондонська поліція уклала угоду з Apple про обмін даними. Силовики та розробники спільно вивчатимуть схеми, за якими діють злочинці.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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