АМКУ мовчить, ціни зростають: розслідування щодо можливого картелю на ринку пального може затягнутися — Южаніна

Після різкого зростання цін на пальне тема можливого картельного зговору на ринку нафтопродуктів стала однією з найбільш резонансних в Україні. На ситуацію вже відреагували уряд, політики та народні депутати. Зокрема, відповідне звернення озвучила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Втім, попри публічну реакцію влади та суспільний запит, подальший розвиток подій викликає дедалі більше запитань. Про це написала народний депутат Ніна Южаніна.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Чому мовчить АМКУ?

За словами Южаніної, минув уже тиждень із моменту, коли Антимонопольний комітет України отримав відповіді від операторів ринку щодо ситуації з цінами на пальне. Водночас публічних результатів або проміжної інформації від регулятора наразі немає.

Розслідування без чітких строків

Южаніна звертає увагу, що чинне законодавство України не встановлює конкретних граничних строків для розслідувань у сфері захисту економічної конкуренції. Це означає, що подібні справи можуть тривати від кількох місяців до кількох років.

Процедура розслідування включає кілька етапів:

відкриття справи, що є лише початковою стадією;

збір доказів та пояснень від учасників ринку;

проведення економічних експертиз і аналізу ринкової поведінки;

ухвалення рішення, яке часто з’являється вже після зміни ринкової ситуації.

У результаті існує ризик, що навіть у разі встановлення порушень рішення може втратити актуальність для споживачів.

Читайте також: Ціни на пальне можуть підскочити до 16%: НБУ оцінив вплив конфлікту на Близькому Сході

Суспільний запит на швидкі відповіді

Паралельно з офіційними процесами зростає суспільний тиск. Українці, які щодня стикаються з підвищенням цін на пальне, очікують не лише формального розслідування, а й оперативних відповідей на ключові питання:

чи мав місце картельний зговір;

чи були зловживання з боку учасників ринку;

хто нестиме відповідальність у разі доведення порушень.

Наразі ж ситуація виглядає неоднозначно: публічна реакція влади є, заяви звучать, однак конкретних висновків або навіть проміжної інформації від Антимонопольного комітету поки що немає.

Читайте також: Чому в Україні дорожчає пальне: голова АМКУ назвав ключові фактори

Ризик втрати довіри

«Якщо розслідування відбуватиметься у звичному для регулятора темпі, його результати можуть виявитися запізнілими. У такому разі вони матимуть обмежений вплив як на ринок, так і на довіру споживачів.

У контексті поточної ситуації ключовим залишається питання не лише наявності порушень, а й швидкості та ефективності реагування держави на виклики, які безпосередньо впливають на щоденні витрати громадян", — зазначила Южаніна.