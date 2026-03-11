Multi від Мінфін
11 березня 2026, 16:33

Чому в Україні дорожчає пальне: голова АМКУ назвав ключові фактори

Стрімке підвищення цін на українських АЗС, яке розпочалося наприкінці лютого, стало об'єктом пильної уваги Антимонопольного комітету України (АМКУ). Голова відомства Павло Кириленко під час виступу у Верховній Раді детально роз'яснив причини цієї кризи та повідомив про стан антимонопольного розслідування.

Чому в Україні дорожчає пальне: голова АМКУ назвав ключові фактори
Фото: Павло Кириленко

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

АМКУ підозрює змову на ринку

З огляду на різкий стрибок цін, який почався 28 лютого, АМКУ вже 2 березня розпочав перевірку діяльності операторів АЗС.

Найбільші мережі отримали вимоги обґрунтувати підвищення вартості пального.

9 березня Комітет офіційно відкрив справу за ознаками антиконкурентних узгоджених дій (картельної змови).

Хоча існують об'єктивні економічні причини для здорожчання, Кириленко не виключає, що ситуація може бути штучно підігріта «суб'єктивними чинниками» з боку учасників ринку.

Головна причина: критична залежність від імпорту

За даними АМКУ, ключовим фактором є припинення роботи найбільшого (і фактично єдиного) вітчизняного нафтопереробного заводу минулого року. Це докорінно змінило структуру ринку:

  • Тепер понад 85% світлих нафтопродуктів (бензин, дизель) в Україні — це імпорт.
  • Будь-які коливання на світовому ринку миттєво позначаються на стелах АЗС.

Інші чинники, що тиснуть на ціну:

  • Логістичний виклик: вартість доставки пального в Україну зараз неможливо порівняти з витратами в країнах ЄС через воєнні ризики та складність шляхів.
  • Дефіцит на тлі ажіотажу: лише за один день, 27 лютого, попит на бензин А-95 зріс на 40−70%, а на дизель — на рекордні 60−140%.
  • Обмеження пропозиції Європи: європейські постачальники почали обмежувати пропозицію, надаючи пріоритет наповненню власних ринків на тлі глобальної нестабільності.
  • Зберігання: неможливість порівняти умови та обсяги запасів пального всередині країни через обмежену кількість доступних нафтобаз.

Порівняння з ЄС

Голова АМКУ зазначив, що нинішня ситуація відрізняється від кризи 2022 року. Тоді в Європі був ресурс, але не було логістики; зараз же проблема саме в доступності самого ресурсу в ЄС.

За його словами, українські ціни відреагували на світові тренди із затримкою. Наприклад, коли в Європі пальне подорожчало на 10,5% ще 23 лютого, українські АЗС підняли ціни до такого рівня лише через два тижні — 4 березня.

Нагадаємо

Зростання цін на пальне відбувається на тлі глобальної волатильності енергетичних ринків, спричиненої конфліктом на Близькому Сході.

У понеділок, 9 березня, ціни перевищували $100 за барель (найвищий рівень з середини 2022 року). Ринок лихоманило через скорочення видобутку Саудівською Аравією та побоювання, що війна між США, Ізраїлем та Іраном призведе до масштабного дефіциту палива.

Після заяви президента США Дональда Трампа про те, що війна на Близькому Сході може швидко закінчитися, ціни на нафту пішли вниз.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
11 березня 2026, 16:57
#
Ну якщо доставка з коліс прям відбувається. То логічно що бензин в Харкові, Дніпрі, Одесі має бути дорожче на 2 грн за літр, ніж в Києві, Вінниці, Черкасах, а на заході іще дешевше на дві гривні. Тому тут давно присутня картельна змова в т. ч. і державної укрнафти
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Moonlighter и 13 незареєстрованих відвідувачів.
