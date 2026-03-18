Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
18 березня 2026, 11:30

Чи залишиться Україна без грошей: хто насправді блокує допомогу ЄС

В питанні фінансування України є дві проблеми, які ще кілька місяців тому і уявити було годі. Отримання грошей від ЄС тепер блокує не стільки Угорщина, як МВФ і український парламент. Як вийти з цієї ситуації, розмірковує інвестиційний банкір Сергій Фурса.

В питанні фінансування України є дві проблеми, яких ще кілька місяців тому і уявити було годі.

Навіщо нам МВФ

Перша проблема — Орбан, що заблокував кредит ЄС через зупинку Дружби.

Друга проблема — політична криза управління в Україні, де парламент перестав голосувати за будь-що, а значить і за закони, необхідні для отримання фінансування від ЄС і МВФ.

З першою проблемою, як виявилось, розібратись набагато простіше. І ні, поки Орбана не прогнули і фінальне технічне рішення ще не прийнято. Але ЄС знайшло формулу, яка дозволяє всім зберегти обличчя. В результаті, ЄС виділяє гроші і технічну допомогу на ремонт Дружби, Україна з цим погоджується. Таким чином було знайдено шлях відновити постачання нафти по Дружбі. Не важливо, були там критичні пошкодження чи ні. Українській владі не доведеться «здавати назад» і відступати від своїх слів. І угорцям так само. І навіть якщо Орбан якимось чином не втратить владу в результаті виборів, він вже не буде проблемою.

А от з другою проблемою набагато важче. І це є великою проблемою. І великим викликом. Бо щоб там не казали українці, яким кортить мобілізувати депутатів, Україні конче потрібен працюючий парламент під час війни. В тому числі для того, щоб голосувати реформи, необхідні для європейської інтеграції і співпраці з МВФ.

МВФ дозволив собі відступити один раз, коли прибрав умови для отримання програми із обов'язкових умов, але лиш відтермінувавши необхідні кроки. І годинник тікає. І так, від МВФ ми не отримуємо так багато грошей. Але все інше фінансування прив'язане до наявності програми МВФ. Є програма, є 90 млрд від ЄС та інших донорів. Немає програми МВФ — немає грошей.

Символічно, що програма МВФ зараз фокусується на детінізації. Тобто на необхідності для України мобілізувати більше ресурсів всередині країни. Вирівняти ситуацію, коли багато податків не збирається. І на це закриваються очі. Але якщо Україна просить ЄС і інших наших друзів надати більше грошей, то дивно, коли сама Україна не намагається так само зібрати більше фінансів. Тим більше з тих, хто історично уникав чесного оподаткування, руйнуючи конкурентне середовище. Таким чином прогарам МВФ — це не тільки про «більше грошей в український бюджет», але й про «більш справедливі правила гри».

Окрема історія — розмови про те, що МВФ дає дорогі гроші. По-перше, знов і знов доводиться говорити, що співпраця з МВФ важлива в першу чергу не заради грошей МВФ, а як забезпечення для отримання грошей від ЄС і інших донорів. А по-друге — знайдіть, но для України дешевші гроші на ринкових умовах. Дуже цікаво на це подивитись. Коли вам не подобається 8 відсотків від МВФ, то раджу подивитись на дохідність українських єврооблігацій у 15 відсотків. Не кажучи вже про те, що Україні взагалі на ринкових умовах ніхто зараз гроші не дасть. Хіба що дуже дорого. А 8 відсотків від МВФ не буде вам ввижатися дорогим фінансуванням в той час, коли США позичає під 4 відсотки. А США, варто нагадати, той долар узагалі друкує.

Тому проголосувати ці зміни корисно не тільки для виживання країни під час війни. Бо гроші потрібні саме для виживання. А і для більш ефективної економіки. Але лишилось щоб парламент мав спроможність голосувати.

Монокоаліції більше немає

Водночас, очевидно, що модель парламентської монокоаліції, яка слухняно робить все, що наказує президент, перестала працювати. І це треба визнати обом сторонам. І президенту і парламенту. І зрозуміти, що на них відповідальність. Не тільки на поганих депутатах чи поганому президенту. Це спільна відповідальність.

Отже. Країні треба працюючий парламент. Є два варіанти. Президент якимось чином відновлює роботу вертикалі монокоаліції. І у депутатів, в яких немає зараз бажання голосувати, воно з'являється. Умовно назвемо це «метод Татарова».

Але є сумніви, що це все ще працюючий метод.І тоді постає питання перегляду концепції управління. Коли президент наказує, а депутати виконують. Повернення до парламентсько-президентської республіки. Якою Україна і є згідно Конституції. Але тоді ми потребуємо створення коаліції. І визнання в першу чергу президентом нової реальності. Що, судячи з усього, складно. Але і вибору у нього немає. І чим скоріш це буде усвідомлено, тим швидше ми виберемось із політичної кризи, яку ми не можемо собі дозволити під час війни.

Автор:
Фурса Сергій
Iнвестиційний банкір
Dragon Capital
Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
