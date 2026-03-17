17 березня 2026, 18:27

Фонд гарантування розпочав задоволення вимог шостої та сьомої черг реєстру кредиторів РВС Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) зробив черговий крок у процесі розрахунків із кредиторами ліквідованого РВС Банку. Згідно з рішенням виконавчої дирекції від 16 березня 2026 року, погоджено виплати для майже двох тисяч кредиторів. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Кому та скільки виплатять?

Процес задоволення вимог відбуватиметься поетапно, відповідно до черговості, встановленої законодавством:

  • Шоста черга: будуть повністю задоволені вимоги одного кредитора. Сума виплати становить 213 000 грн, що покриває 100% заборгованості цієї черги.
  • Сьома черга: одразу після розрахунків із шостою чергою розпочнеться задоволення вимог 1 997 кредиторів. На цьому етапі вони отримають 17 869 281,17 грн, що становить 10% від загальної суми сьомої черги.

Як відбуваються виплати?

Усі розрахунки здійснюються виключно у безготівковій формі. Кошти перераховуються безпосередньо на рахунки кредиторів пропорційно до суми їхніх вимог.

Джерелом виплат є гроші, отримані Фондом від продажу майна та активів банку. Відповідно до правил, вимоги кожної наступної черги починають задовольнятися лише після того, як будуть повністю погашені борги перед попередньою чергою.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, Фонд гарантування вкладів фізосіб розпочав виплату гарантованого відшкодування вкладникам РВС Банку 24 листопада 2025 року.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
