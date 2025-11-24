24 листопада 2025 року Фонд гарантування вкладів фізосіб розпочав виплату гарантованого відшкодування вкладникам АТ «РВС Банк». Відповідне рішення ухвалено виконавчою дирекцією Фонду 20 листопада 2025 р. Про це йдеться у повідомленні Фонду.
24 листопада 2025, 16:44
24 листопада Фонд гарантування розпочав виплати вкладникам РВС Банку
Скільки виплатять вкладникам
Загалом цим вкладникам «РВС Банку» належить до виплати 148,1 млн грн гарантованого відшкодування.
Вкладники АТ «РВС Банк» отримають 100% суми гарантованого відшкодування, включаючи відсотки, нараховані на кінець дня 4 листопада 2025 р.
Як отримати кошти
Кожен вкладник може сам обрати, коли і як отримати належні йому кошти. Отримати відшкодування за вкладом можна:
- через мобільний застосунок Порталу Дія у п’яти банках — агентах Фонду;
- дистанційно через онлайн-платформи шести банків-агентів;
- безпосередньо у відділенні одного з 16 банків-агентів.
Перелік банків-агентів, через які виплачується гарантоване відшкодування, розміщено за посиланням на сайті Фонду.
