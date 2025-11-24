24 листопада Фонд гарантування розпочав виплати вкладникам РВС Банку

24 листопада 2025 року Фонд гарантування вкладів фізосіб розпочав виплату гарантованого відшкодування вкладникам АТ « РВС Банк». Відповідне рішення ухвалено виконавчою дирекцією Фонду 20 листопада 2025 р. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

Скільки виплатять вкладникам

Загалом цим вкладникам «РВС Банку» належить до виплати 148,1 млн грн гарантованого відшкодування.

Вкладники АТ «РВС Банк» отримають 100% суми гарантованого відшкодування, включаючи відсотки, нараховані на кінець дня 4 листопада 2025 р.

Як отримати кошти

Кожен вкладник може сам обрати, коли і як отримати належні йому кошти. Отримати відшкодування за вкладом можна:

через мобільний застосунок Порталу Дія у п’яти банках — агентах Фонду;

дистанційно через онлайн-платформи шести банків-агентів;

безпосередньо у відділенні одного з 16 банків-агентів.

Перелік банків-агентів, через які виплачується гарантоване відшкодування, розміщено за посиланням на сайті Фонду.