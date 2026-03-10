Лідерами фінансового ринку України у 2025 році стали непрозорі компанії-«прокладки»

За підсумками 2025 року 49 приватних фінансових установ, яких Національний банк України (НБУ) відніс до категорії значимих, згенерували 69 млрд грн загального доходу. Попри гігантські грошові потоки, сукупний чистий прибуток сектору склав скромні 5,06 млрд грн, причому левова частка цих коштів осідає на рахунках вузького кола кредиторів. Детальний аналіз показників вказує на глибоку непрозорість індустрії, де фінансове лідерство захоплюють компанії з нульовою публічністю та сумнівними засновниками. Про це повідомляє платформа VKURSI 10 березня.

Новий статус від регулятора та засилля іноземного капіталу

22 січня 2026 року НБУ вперше оприлюднив перелік значимих фінансових компаній. Загалом до списку включено 53 установи, з яких 49 мають приватну форму власності. Регулятор декларує, що висуватиме до них підвищені вимоги щодо якості корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та прозорості діяльності.

Значну частину цього пулу становлять структури з іноземним капіталом — таких налічується 12. Варто зазначити, що більшість із них є мікрофінансовими організаціями або платіжними сервісами, які традиційно заробляють на швидких позиках під високі відсотки або комісійних зборах. До цього списку увійшли: Moneyveo, CreditPlus, ШвидкоГроші, WayForPay, Otp Leasing, Portmone, PayTech, Winner Leasing, Scania Credit Україна, Credit7, CreditKasa та SelfieCredit.

Ілюзія стабільності: хто працює на межі збитковості

Згідно з агрегованими даними, 81% зі згаданих приватних компаній змогли завершити 2025 рік із прибутками в мільйонному діапазоні. Водночас дев'ять фінансових установ задекларували суто символічний «плюс» на рівні кількох тисяч гривень. Фактично це означає балансування в «нульовій зоні»: будь-яке погіршення макроекономічної кон'юнктури або вимога регулятора щодо доформування резервів миттєво зробить їх збитковими.

Відкрито зафіксували негативний фінансовий результат лише дві установи з переліку: ПАТ «Українська фінансова група» відзвітувала про 12,89 млн грн збитків, а ТОВ «Вей Фор Пей» (WayForPay) пішло в мінус на 15,02 млн грн.

Аномалія ринку: мільярди з нізвідки

Найбільше об'єктивних запитань викликає розподіл сил у рейтингу за доходами. Лідером ринку стало ТОВ «ФК «Роял Фінанс 1», яке не веде жодної публічної діяльності та не має медійної присутності. За один рік компанія примудрилася наростити свій дохід утричі (на 250%) — з 1,8 млрд до 6,36 млрд грн. При цьому її чистий прибуток склав мізерні 633 тис. грн.

На сайті установи сухо вказано, що вона надає позики (зокрема на умовах фінансового кредиту) та послуги факторингу. Проте структура власності виглядає як класична схема-«прокладка»: засновником цієї мільярдної імперії виступає ТОВ «Фінанс Роял Інвест», чий дохід за весь 2025 рік склав сміховинні 14,1 тис. грн, а прибуток — 2,3 тис. грн. У державних реєстрах кінцевим бенефіціарним власником, засновником і керівником усіх цих структур вказаний Олександр Коновалов.