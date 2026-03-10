Угорщина поставила умову Україні: гроші інкасаторів залишаться, поки не запрацює «Дружба»

В Угорщині заявили, що не повернуть гроші інкасаторів Ощадбанку поки Україна не відновить роботу нафтопроводу Дружба. Таку позицію висловив міністр транспорту країни Янош Лазар, а його слова наводили у підсумковому матеріалі місцеві медіа, зокрема через інформаційне агентство Telex, пише hromadske.ua .

«Ми знаємо, що українці дуже нервують. […] Якщо вони нас шантажують, ми не можемо бути настільки дурними, щоб дати цьому спокій. Ми не зробили того, що зробили, випадково, ми їм гроші не повернемо. Гроші поки що залишаться тут, ми чекаємо на відкриття нафтопроводу та на нові українські грошові постачання через Угорщину», — зазначив Янош Лазар.

Що відомо

Пізно ввечері 9 березня у «Офіційному віснику» Угорщини з’явилася постанову уряду з підписом Віктора Орбана.

У документі йдеться, що угорці не змогли на місці з’ясувати право власності на майно, вилучене в українських інкасаторів. Водночас Національне аудиторське управління отримало 60 днів на розслідування походження, призначення й мети використання вилучених цінностей. Також лідер правлячої партії «Фідес» Мате Кочіш підготував законопроєкт про арешт вилучених коштів та цінностей до завершення розслідування.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у четвер, 5 березня, під час регулярного перевезення цінностей між Австрією та Україною угорські силові структури безпідставно затримали два інкасаторські автомобілі та сім співробітників Ощадбанку.

За словами банку, транспортування здійснювалося в межах офіційного міжнародного контракту з Raiffeisen Bank International AG (Австрія). Вантаж був оформлений за всіма міжнародними правилами та митними процедурами ЄС.

У затриманих машинах були:

$40 млн;

35 млн євро;

9 кг банківського золота.

Уже вдень угорська податкова служба підтвердила затримання семи інкасаторів Ощадбанку та двох автомобілів з готівкою, що прямували з Австрії до України, заявивши, що веде кримінальне провадженняза підозрою у відмиванні грошей.