10 березня 2026, 11:53

Ціни на нафту впали після заяви Трампа про швидке завершення війни на Близькому Сході

Ціни на нафту у вівторок, 10 березня, почали активне падіння після того, як на попередній сесії вони досягли максимуму більш ніж за три роки. Поштовхом до зниження стали заяви президента США Дональда Трампа, який спрогнозував швидке завершення війни на Близькому Сході, що послабило побоювання щодо тривалих перебоїв у світових поставках. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту впали після заяви Трампа про швидке завершення війни на Близькому Сході
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Резке падіння після рекордного стрибка

Станом на ранок вівторка ф'ючерси на нафту марки Brent впали на $6,28 (6,3%) — до $92,68 за барель.

Американська нафта WTI подешевшала на $6,19 (6,5%) — до $88,58 за барель.

Раніше в ході торгів обидва контракти втрачали до 11% вартості, перш ніж частково відіграти падіння.

Ще у понеділок, 9 березня, ціни перевищували $100 за барель (найвищий рівень з середини 2022 року). Ринок лихоманило через скорочення видобутку Саудівською Аравією та побоювання, що війна між США, Ізраїлем та Іраном призведе до масштабного дефіциту палива.

Фактор Трампа

Ситуація змінилася після телефонної розмови володимира путіна з Дональдом Трампом, під час якої обговорювалися пропозиції щодо швидкого врегулювання конфлікту.

Сам Трамп в інтерв'ю CBS News заявив, що вважає війну проти Ірану «майже завершеною» і що Вашингтон випереджає початковий графік, який оцінювався у 4−5 тижнів.

«Коментарі Трампа про нетривалу війну заспокоїли ринки. Вчора була перегріта реакція вгору, сьогодні — надмірна реакція вниз», — зазначив Сувро Саркар, керівник енергетичного сектору DBS Bank.

Він додав, що попри падіння Brent, близькосхідні сорти нафти (Murban та Dubai) все ще торгуються значно вище $100 за барель.

Погрози Ірану та контрзаходи Заходу

Тегеран відреагував на заяви Вашингтона агресивно. Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що саме вони «визначать кінець війни». Представник КВІР наголосив: якщо атаки США та Ізраїлю триватимуть, Іран не дозволить експортувати «ні літра нафти» з регіону.

Тим часом адміністрація Трампа розглядає комплекс заходів для стримування цін:

  • Пом'якшення санкцій щодо російської нафти;
  • Вивільнення стратегічних резервів нафти США;
  • Спільні дії країн «Великої сімки» (G7) для стабілізації ринку.

Читайте також: США тимчасово призупиняють частину санкцій проти нафтового сектора росії — Трамп

Аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева зазначила: як тільки трейдери відчули, що шляхи постачання будуть збережені, «премія за паніку», яка штовхала ціни вище $100, почала зникати.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
