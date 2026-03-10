США тимчасово призупиняють частину санкцій проти нафтового сектора росії — Трамп

Трамп прокоментував можливість зняття санкцій для стабілізації нафтових цін під час прес-конференції в ніч на вівторок. Він не сказав, про яку країну говорить, але за контекстом могла йтися лише про росію.

«Ми зупиняємо деякі санкції, пов’язані з нафтою, щоб знизити ціни. Ми маємо санкції проти деяких країн — ми знімемо їх, доки ситуація не виправиться. І хто знає, можливо, нам не доведеться повертати їх, якщо буде мир», — заявив Трамп.

Нагадаємо

Раніше США вже послабили частину санкцій , дозволивши Індії 30 днів купувати російську нафту, що вже завантажена на танкери до 5 березня.

Що відбувається із цінами на нафту?

Через військові дії на Близькому Сході цінники на нафту «летять у космос». До кінця минулого робочого тижня, 6 березня, травневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures Europe підскочили до $91,44 за барель — це максимум із весни 2023 року. А вже у понеділок, 9 березня, цінник у моменті сягав майже $120. І, зважаючи на все, нафтові прайси беруть розгін.