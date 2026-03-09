Ціни на нафту злетіли вище $100: ринки реагують на нові ризики

Світові ціни на нафту різко зросли й перевищили $100 за барель уперше майже за чотири роки через вплив війни на Близькому Сході на постачання енергоносіїв. Про це пише The New York Times .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відбувається з цінами на нафту

У неділю ввечері після відкриття торгів ціна еталонної марки Brent на короткий час перевищила 110 доларів за барель. Наразі нафта приблизно на 50% дорожча, ніж до початку військової операції США та Ізраїлю в Ірані.

На тлі подорожчання енергоносіїв фондові ринки Азії продемонстрували різке падіння. У Японії та Південній Кореї індекси знизилися приблизно на 6% у понеділок. Ф’ючерси на американські фондові індекси S&P 500, Nasdaq Composite та Dow Jones Industrial Average у неділю ввечері знизилися приблизно на 1,5%.

Читайте також: Аналітики Barclays прогнозують зростання ціни нафти до 120 доларів за барель

З чим пов'язане зростання?

Зростання цін на нафту пов’язують із побоюваннями трейдерів щодо скорочення постачань енергоносіїв з Перської затоки. Ормузька протока біля південного узбережжя Ірану вже понад тиждень залишається заблокованою, що перешкоджає переміщенню на зовнішні ринки енергоносіїв з регіону. Зазвичай через цю протоку щодня транспортується близько п’ятої частини світових обсягів нафти та значні обсяги газу.

Подорожчання енергоносіїв уже впливає на ціни на пальне. У США середня ціна галона звичайного бензину зросла приблизно на 16% від початку війни — до 3,45 долара. Ціни на дизельне пальне піднялися на 22%.