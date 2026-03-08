АЗС заплатять штраф у розмірі 5% річного обороту, якщо не обґрунтують підняття цін на пальне — Гетманцев

АЗС заплатять штраф у розмірі 5% річного обороту, якщо не обґрунтують підняття цін на пальне. Про це заявив голова Податкового комітету В Р Гетманцев .

Чому зросли ціни на АЗС

Синхронний стрибок цін на українських автозаправних станціях на 10−15% не має об'єктивного економічного підґрунтя, наголосив він.

«Насправді не треба бути великим спеціалістом для того, щоб зрозуміти, що сьогодні в Україні продається ще старе пальне. Пальне, яке було виготовлене з нафти, яка була дешевою ще до цих всіх стрибків», — каже Гетманцев.

Дефіцит пального

Раніше Гетманцев заявив, що обставини на Близькому Сході змушують більш серйозно віднестися до аналізу та попередження проблем, з якими може зіткнутись і наша країна у разі, якщо війна затягнеться, а саме не просто зі спекулятивним зростанням цін, а навіть з реальним дефіцитом пального.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», за 2 дні ціни на пальне (бензин, дизель) в Україні зросли на 10−14 % (в середньому +10 грн на літр). В Європі — на 2−3% (+ 2 — 3 грн).