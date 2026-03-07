Multi від Мінфін
7 березня 2026, 13:50

Гетманцев попередив про можливий дефіцит пального вже у квітні

Обставини на Близькому Сході змушують більш серйозно віднестися до аналізу та попередження проблем, з якими може зіткнутись і наша країна у разі, якщо війна затягнеться, а саме не просто зі спекулятивним зростанням цін, а навіть з реальним дефіцитом пального. Про це написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

Обставини на Близькому Сході змушують більш серйозно віднестися до аналізу та попередження проблем, з якими може зіткнутись і наша країна у разі, якщо війна затягнеться, а саме не просто зі спекулятивним зростанням цін, а навіть з реальним дефіцитом пального.

Сценарії провідних американських банків

Як зазначає Гетманцев, потрібно звернути увагу на прогноз одного з провідних американських банків JPMorgan Chase & Co щодо перспектив нафтовидобутку в країнах регіону.

За даними аналітиків цього фінансового гіганта, якщо рух через протоку буде заблокований, основні виробники на Близькому Сході підтримуватимуть видобуток нафти максимум 25 днів. А далі будуть змушені істотно скоротити виробництво.

«Такий сценарій обіцяє нові серйозні проблеми для світової економіки. І в цьому випадку ми можемо зіткнутись не просто зі спекулятивним зростанням цін, а навіть з реальним дефіцитом пального. На думку експертів українського ринку палива, ситуація з дефіцитом паливно-мастильних матеріалів може виникнути у нас в країні вже у квітні місяці», — написав він.

Поради Гетманцева

З огляду на ці ризики, на його думку, доцільно вже зараз стимулювати укладання довгострокових контрактів на постачання нафтопродуктів ключовими операторами ринку.

Зокрема, «Укрнафтою». Варто вивчити можливості для формування стратегічного резерву нафтопродуктів у партнерських сусідніх країнах. Такий резерв дозволив би уникнути проблем із постачанням палива для сил оборони, які потребують безперебійного щоденного постачання, а також для аграріїв під час посівної.

З огляду на серйозність ситуації уряду необхідно провести широкі консультації з представниками компаній-постачальників нафтопродуктів в Україну.

Завдання — запобігти виникненню дефіциту на внутрішньому ринку. Провести попередні переговори з нашими міжнародними партнерами, щоб зарезервувати необхідні обсяги. В жодному разі не можна ігнорувати нові ризики. Вони дуже серйозні. Щоб унеможливити проблеми, потрібно реагувати завчасно!

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
kadaad1988
kadaad1988
7 березня 2026, 15:11
#
Когда у власти безмозглые все так и происходит!
+
+15
neverice
neverice
7 березня 2026, 15:47
#
Це ви про Трампа чи аятол?
+
0
bosyak
bosyak
7 березня 2026, 15:58
#
Може зробити як зробили в 22? Прибрати акцизи і дозволити везти всім хто може. Тоді і не подорожчає і буде.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 26 незареєстрованих відвідувачів.
