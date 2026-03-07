Гетманцев попередив про можливий дефіцит пального вже у квітні

Обставини на Близькому Сході змушують більш серйозно віднестися до аналізу та попередження проблем, з якими може зіткнутись і наша країна у разі, якщо війна затягнеться, а саме не просто зі спекулятивним зростанням цін, а навіть з реальним дефіцитом пального. Про це написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев .

Сценарії провідних американських банків

Як зазначає Гетманцев, потрібно звернути увагу на прогноз одного з провідних американських банків JPMorgan Chase & Co щодо перспектив нафтовидобутку в країнах регіону.

За даними аналітиків цього фінансового гіганта, якщо рух через протоку буде заблокований, основні виробники на Близькому Сході підтримуватимуть видобуток нафти максимум 25 днів. А далі будуть змушені істотно скоротити виробництво.

«Такий сценарій обіцяє нові серйозні проблеми для світової економіки. І в цьому випадку ми можемо зіткнутись не просто зі спекулятивним зростанням цін, а навіть з реальним дефіцитом пального. На думку експертів українського ринку палива, ситуація з дефіцитом паливно-мастильних матеріалів може виникнути у нас в країні вже у квітні місяці», — написав він.

Поради Гетманцева

З огляду на ці ризики, на його думку, доцільно вже зараз стимулювати укладання довгострокових контрактів на постачання нафтопродуктів ключовими операторами ринку.

Зокрема, «Укрнафтою». Варто вивчити можливості для формування стратегічного резерву нафтопродуктів у партнерських сусідніх країнах. Такий резерв дозволив би уникнути проблем із постачанням палива для сил оборони, які потребують безперебійного щоденного постачання, а також для аграріїв під час посівної.

З огляду на серйозність ситуації уряду необхідно провести широкі консультації з представниками компаній-постачальників нафтопродуктів в Україну.

Завдання — запобігти виникненню дефіциту на внутрішньому ринку. Провести попередні переговори з нашими міжнародними партнерами, щоб зарезервувати необхідні обсяги. В жодному разі не можна ігнорувати нові ризики. Вони дуже серйозні. Щоб унеможливити проблеми, потрібно реагувати завчасно!