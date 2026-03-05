АМКУ перевірить причини подорожчання пального на АЗС, але каже, що ціни не підлягають держрегулюванню

Антимонопольний комітет України здійснить заходи контролю щодо причин підняття цін на пальне на українських автозаправних станціях на початку березня 2026 року. Про це повідомляється на сайті відомства.

Що кажуть в АМКУ

«За останні дні світовий ринок нафти і нафтопродуктів продемонстрував істотне зростання котирувань. Збільшились ціни на пальне і в мережах АЗС нашої країни. Антимонопольний комітет України здійснює заходи контролю щодо ситуації на ринках світлих нафтопродуктів з метою з’ясування наявності/відсутності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у діях операторів АЗС під час підняття цін на початку березня 2026 року», — ідеться у повідомленні.

В межах здійснення цих заходів Комітет 4 березня 2026 року направив учасникам ринків вимоги про надання інформації, необхідної для встановлення причин зростання цін.

У вимогах встановлені максимально стислі строки надання інформації.

Після її отримання Комітет здійснить оперативний аналіз наданих даних і у разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції вживатиме відповідних заходів.

Водночас у АМКУ зауважують, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, український ринок світлих нафтопродуктів повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, коливання світових цін позначаються й на вартості пального для споживачів.

Підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», за 2 дні ціни на пальне (бензин, дизель) в Україні зросли на 10−14 % (в середньому +10 грн на літр). В Європі — на 2−3% (+ 2 — 3 грн).