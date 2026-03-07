Multi від Мінфін
7 березня 2026, 10:52

Резерви України підтримує міжнародна допомога, а не торговельний баланс — Южаніна

Розмір міжнародних резервів України останнім часом часто подається як один із ключових результатів економічної політики. Однак важливо враховувати не лише обсяг резервів, а й джерела їх формування. Про це написала народній депутат Ніна Южаніна.

Розмір міжнародних резервів України останнім часом часто подається як один із ключових результатів економічної політики.

За рахунок чого зростають міжнародні резерви?

Наразі основним фактором поповнення міжнародних резервів є зовнішня фінансова допомога від міжнародних партнерів. Саме вона компенсує значний дефіцит зовнішньої торгівлі України.

За даними регулятора, зовнішньоторговельний баланс країни залишається від'ємним — обсяги імпорту суттєво перевищують експорт. Як зазначає Южаніна, у зв’язку з цим НБУ змушений регулярно проводити валютні інтервенції для стабілізації ситуації на валютному ринку.

Зокрема, лише у лютому регулятор продав на міжбанківському ринку майже 3 млрд доларів із міжнародних резервів.

«Поточний високий рівень резервів значною мірою є результатом масштабної міжнародної підтримки України з боку партнерів. Вона дозволяє компенсувати дисбаланс у зовнішній торгівлі та підтримувати стабільність валютного ринку.

Водночас довгострокова макроекономічна стійкість країни залежатиме не стільки від номінального обсягу резервів, скільки від зростання експорту, залучення інвестицій та збільшення власних валютних надходжень української економіки.

Саме розвиток експортоорієнтованих галузей та активізація інвестиційної діяльності можуть стати ключовими факторами для формування більш стійкої валютної позиції України у середньостроковій перспективі", — підсумувала Южаніна.

«Мінфін» писав, що станом на 1 лютого 2026 року міжнародні резерви України сягнули рекордних $57,7 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 березня 2026, 11:04
#
Давно не было комментарий от нафталиновых депутатов?
Вопрос -а что там с работой АЗС с 1 марта, еще 2025 года???
Напомню, этот депутат еще в феврале 2025 года распространял МАЯЧНЮ о том что АЗС не будут работать с первого марта 2025 года!!!
И самое главное -что к распространению подобной МАЯЧНИ подключил все фиаловские СМИ во главе с «минфин».

.…а что по этому поводу думает депутат железняк???
